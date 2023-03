PS SDP + vol modernitzar els centres escolars i crear un Pla nacional de mobilitat segur i sostenible

Els socialdemòcrates, Pere Baró i Susanna Vela (PS SDP +)

La coalició PS SDP+ assegura que modernitzarà els centres escolars. “Hem de canviar la mentalitat i veure l’educació no com un cost sinó com una inversió”, ha manifestat el segon suplent de la llista territorial laurediana, Marc Ferré, assenyalant diverses mancances que presenten moltes escoles del país, i en particular a Sant Julià de Lòria.

Així, Ferré ha manifestat que “hem d’abastir i ser facilitadors de totes les eines possibles” perquè els docents puguin exercir la seva feina de la millor manera, però també perquè els alumnes tinguin la millor experiència educativa possible.

“Quan una infraestructura comença a quedar obsoleta no és només que sigui un perill per a la integritat d’alumnes i docents”, ha exposat Ferré, sinó que a més “és una conseqüència que no s’està fent seguiment ni absolutament res per a vetllar pel seu manteniment”.

En aquest sentit, el candidat socialdemòcrata ha posat l’exemple de l’escola andorrana de Sant Julià de Lòria com a infraestructura que necessita modernitzar-se i adaptar-se, una part del pati de la qual, completament descoberta, és impracticable bona part de l’any. Ferré considera que cobrir-la és “qüestió de voluntat” i així es podria utilitzar tot l’any.

És una mostra més que “Sant Julià ha estat la gran oblidada per part del Govern de DA”, per a qui “no ha estat ni una prioritat ni una intenció invertir temps, facilitats o eines a la parròquia”. I això, en l’àmbit de l’ensenyament i l’educació, que “és una vessant fonamental de la societat, fa que sigui molt greu que hagi estat així”.

Per tot, PS SDP+ creu necessària la modernització dels centres escolars. “No podem esquivar aquesta responsabilitat”, ha conclòs Ferré.





PS SDP + crearà un Pla nacional de mobilitat segur i sostenible

La coalició PS SDP+ diu que crearà un Pla nacional de mobilitat que apostarà per la seguretat, la sostenibilitat i que contribueixi a recuperar l’activitat econòmica i comercial, així com combatre la crisi climàtica. Ho ha manifestat avui el número quatre de la llista nacional de l’aliança socialdemòcrata, Pere Baró, qui també ha subratllat la importància de promoure estratègies intermodals per a arribar als centres urbans en transport públic, per a així poder destinar terrenys de la perifèria a aparcaments.

Des de PS SDP + es fa una aposta clara per una política de transport públic que es basi en dades i en les necessitats de la ciutadania, així com incorporar intercanviadors a les estacions corresponents i l’augment de les freqüències i les línies ja existents amb la finalitat de millorar el servei que hi ha avui en dia. Així mateix, els socialdemòcrates volen estudiar altres transports interns i de connexió amb els països veïns com el tramvia, el metro aeri i el transport per cable, tot i que la gran aposta per a la mobilitat internacional és el ferrocarril.





PS + Agrupament Encampadà implantarà l’escolarització pública i gratuïta del 0 als 3 anys

La candidatura de PS+Agrupament Encampadà implantarà l’escolarització pública i gratuïta per als infants de 0 a 3 anys. Igualment, s’allargaran les activitats extraescolars fins als 12 anys. Aquestes son dues mesures que des de PS+Agrupament Encampadà s’entén que han de contribuir a recuperar la taxa de natalitat, que avui és un 50% inferior a la de deu anys enrere. Així ho ha explicat la número 2 de la llista territorial, Susagna Venable, que considera que l’encariment de la vida “està complicant molt que les famílies es plantegin tenir un fill”.

D’altra banda, des de PS+Agrupament Encampadà també es vol dotar de més prestigi la formació professional i alhora possibilitar el contacte entre les empreses de la parròquia i els estudiants per tal que aquests puguin realitzar les pràctiques a la parròquia.

Finalment, Venable, ha explicat que també es vol potenciar la formació superior i al llarg de la vida oferint noves titulacions, ampliant els ajuts a l’estudi i altres mesures.