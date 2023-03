Josep Maria Cabanes, candidat a cap de Govern per Liberals amb Maribel Lafoz (Liberals)

Liberals pretén construir un nou hospital de dia. El candidat a cap de Govern, Josep Maria Cabanes, ha explicat aquest dimecres que aquesta infraestructura és necessària “per a millorar les instal·lacions per a les consultes externes dels pacients i també per a tenir un entorn més adaptat per als professionals sanitaris”.

En matèria de sanitat, des de Liberals consideren que cal una millora de la gestió i coordinació entre els diferents nivells assistencials, i el primer que cal és dur a terme “una auditoria de la sanitat pública amb l’objectiu d’optimitzar els recursos i d’implementar les millores necessàries”, ha dit. Un cop estigui aquesta auditoria, Cabanes ha explicat que serà el moment per a poder reavaluar la inversió en sanitat pública per a posar en valor i retribuir òptimament el personal sanitari, renovar i millorar les instal·lacions i adquirir els recursos necessaris.

D’altra banda, el candidat a cap de Govern també ha declarat que estudiaran l’ampliació de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell, el qual es troba al 90% de la seva capacitat. A més, per tal de descongestionar les urgències, Liberals proposen “potenciar molt més els Centres d’Atenció Primària per a garantir una primera atenció,” així com també ampliar els horaris i oferir serveis de guàrdia els caps de setmana.