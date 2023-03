PS SDP +  lamenta que l’entrada dels psicòlegs a la CASS s’hagi fet en plena campanya electoral

Maria Carmen Garcia, psicòloga i número 6 de PS SDP + amb el número 1 Pere López (PS SDP +)

La coalició PS SDP + lamenta que l’acord entre Govern i el Col·legi Oficial de Psicòlegs (COPSIA) per a que les visites dels pacients tinguin cobertura per la CASS s’hagi produït en plena campanya electoral, per pur electoralisme, i no abans, ja que fa més d’un any que els professionals ho estaven reclamant. “S’han fet nombroses reunions amb el Govern en els darrers mesos i la resposta sempre ha estat negativa per part de l’executiu. Ara, en campanya electoral, “casualment” han convocat una reunió urgent per a acceptar els mínims sol·licitats per a tenir l’aprovació dels professionals” subratlla la psicòloga i número sis de PS SDP +, Maria Carmen Garcia.

L’aliança socialdemòcrata celebra la mesura, tot i que recorda que cal dotar de recursos humans l’hospital per a atendre els pacients, fet que provoquen llargues llistes d’espera que no es poden consentir, sobretot amb persones que requereixen seguiment constant en Salut Mental. “Calen més reforços als serveis mentals i a plans i programes de seguiments dels pacients i les famílies, més prestacions econòmiques específiques i cobertura social per a evitar l’exclusió a l’accés de l’atenció psicològica dels col·lectius amb més risc”.