L’Ajuntament de la Seu millorarà el ferm de l’aparcament del cementiri municipal

Aparcament de la zona esportiva de la Seu d’Urgell (RàdioSeu)

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell millorarà el ferm de l’aparcament que envolta el cementiri municipal. La Junta de Govern té previst tenir completats ben aviat els tràmits per tal de dur a terme aquesta actuació, que ha de servir per a facilitar l’estacionament a l’entrada est del municipi.

En una entrevista al programa de RàdioSeu ‘Fil directe’, l’alcalde de la Seu, Francesc Viaplana, considera que cal tenir ben condicionada aquesta zona perquè “és una bossa d’aparcament important, tant per al cementiri com, especialment, per a les instal·lacions esportives”, atès que és l’espai més ampli que hi ha per a aparcar a prop del Palau d’Esports, el Poliesportiu, el Camp Municipal Emili Vicente i la resta de la zona esportiva. Viaplana recorda que actualment el terreny té diversos sots que dificulten tant les maniobres com la circulació dels cotxes. Per això, es vol millorar el ferm.

Tot i això, el batlle urgellenc ha puntualitzat que no es preveu pavimentar la zona sinó que s’aplanarà amb terra. El motiu, explica Viaplana, és que actualment a nivell urbanístic es procura afavorir la permeabilitat dels sòls, cosa que l’asfalt impedeix. En aquesta decisió també es té en compte la major tendència climàtica cap a possibles pluges torrencials de cara al futur.

La intenció de l’Ajuntament és fer els treballs aquesta primavera i que ja estiguin enllestits el mes de maig. L’aparcament té una forma de ‘C’ i envolta el cementiri municipal per tres dels seus quatre murs. Una de les entrades és a la cantonada dels carrers de Joanot Martorell i de Maria Aurèlia Capmany; i l’altra, al final de l’avinguda de Guillem Graell, a tocar de la carretera N-260 en direcció Puigcerdà.