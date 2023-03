L’Andorra Sax Fest 2023 arriba a la 10a edició amb rècord de participació

El director del Sax Fest, Efrem Roca, interpretant una peça amb el saxo en la presentació del certamen (AndorraCapital)

L’Andorra Sax Fest és l’esdeveniment internacional al voltant del món del saxofon que aquest 2023 celebra el 10è aniversari. Entre l’1 i el 8 d’abril Andorra la Vella acollirà una trobada de primer nivell de saxofonistes d’arreu del món. El reclam principal és el Concurs internacional del saxofon d’Andorra, tot un referent a nivell internacional i que enguany dispara la xifra de participants a 122, el doble respecte l’any anterior.

Per això hi haurà 3 dies de fases eliminatòries, un dia més que en edicions anteriors. També hi haurà un concurs de joves, amb 32 inscrits, i 150 participants a les classes magistrals. En total, prop de 300 persones acreditades de 32 nacionalitats. Destaca la participació de 90 inscrits d’Espanya, 30 de França, 30 del Japó, 15 d’Itàlia, 15 de Portugal, 14 de la Xina i 12 de Rússia. Un dels al·licients és l’increment de la dotació de premis del concurs.

L’esdeveniment se celebrarà, de nou, íntegrament a Andorra la Vella i compta amb el suport del Comú i del Govern, tal com van explicar en roda de premsa tant el cònsol major, David Astrié, com la ministra de Cultura en funcions, Sílvia Riva.

Clica aquí per accedir al dossier de premsa de l’Andorra Sax Fest 2023

En total, la direcció de l’esdeveniment liderat per Efrem Roca ha programat 5 concerts, un d’ells amb la col·laboració de l’ONCA, el 6 d’abril, en format simfònic amb 60 músics en escena i dues estrenes mundials.

La Fundació ONCA col·labora amb el certamen i, amb motiu del 10è aniversari, regala l’obra “Fanfara” d’Albert Gumí per a començar el concert de celebració amb el clar objectiu d’iniciar l’acte de forma festiva. “Fanfara”, del compositor i director artístic de la Fundació ONCA, és una peça d’estètica contemporània, però fortament arrelada a la tradició musical andorrana, ja que està basada en una melodia tradicional del país, l’Esquerrana. En la plantilla orquestral, a més dels instruments habituals que trobem a una orquestra simfònica, hi haurà també la presència de quatre saxofonistes (dos alts, un tenor i un baríton) que donaran un especial color tímbric a l’obra.

La peça “Reflets” de Vincent David, l’altra estrena, és un concert en tres moviments: dansa de miralls, reflexos, centellejos.

Aquesta 10a edició, a més, incorpora els Sax Awards on es reconeixerà alguns saxofonistes d’arreu del món, i el certament es clourà el dissabte 8 d’abril amb el Walking Street Music amb desfilada de formacions que animaran l’eix comercial el dissabte de Pasqua.

La informació dels concerts i de tot l’esdeveniment, així com la compra d’entrades, es pot realitzar a www.andorrasaxfest.com