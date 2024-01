PS: Carla Guinot, nova coordinadora del Comitè Local d’Andorra la Vella

Carla Guinot, nova coordinadora del Comitè Local del PS d’Andorra la vella (PS)

La militant del Partit Socialdemòcrata, Carla Guinot, és la nova coordinadora del Comitè Local d’Andorra la Vella. Guinot agafa el relleu a Sergi González, membre de l’executiva del PS i que actualment ocupa el càrrec de cònsol major en sortir escollit a les recents eleccions comunals del passat 17 de desembre.

La nova coordinadora, nascuda l’any 1983, és llicenciada en Història de l’Art i treballa com a professora de Formació Andorrana des de fa 17 anys. Des del 2021 també ocupa el càrrec de secretària d’Organització del Sindicat d’Ensenyament Públic d’Andorra (SEP) i recentment ha participat a les eleccions comunals d’Andorra la Vella, sent la candidata número 11 de la llista presentada per Enclar.

El Comitè Local és el canal habitual a través del qual les persones afiliades intervenen, entre congressos, en la discussió dels documents i programes i participen en l’adopció de les decisions polítiques, i on decideixen, dins els límits marcats per l’ideari i la línia programàtica del partit, la política més adient en el respectiu àmbit d’actuació territorial. Mitjançant les persones representants dels òrgans de direcció i govern, reben i transmeten la informació i coneixen les directrius. Són funcions específiques de cada Comitè Local proposar a la Comissió de Candidatures, en cada convocatòria d’eleccions comunals, la candidatura per al Comú respectiu.