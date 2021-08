Protegeix la teva cabellera de les agressions de l’estiu: els fotoprotectors capil·lars

No pot ser que una cosa tan bona com l’estiu, deixi una empremta tan negativa en la nostra cabellera. La realitat és que la radiació solar, el salnitre, el clor o les sacsejades de sorra agredeixen el cabell en el nostre dia a dia de vacances. En conseqüència, les jornades de platja i piscina són per al cabell una autèntica tortura. Com t’expliquem en el post de la setmana passada “Com cuidar el cabell a l’estiu: t’oferim 8 claus indispensables per a una cabellera perfecta”, cada agent contribueix en el desastre capil·lar de l’estiu: la radiació UV afebleix molt la fibra, provocant fragilitat i arrabassant-li tota la lluentor, mentre que el vent embulla i l’embruta i el clor, per exemple, és capaç d’alterar el pigment alhora que destrueix els greixos naturals i el condemna a una gran sequedat capil·lar. Abans de lamentar-nos al setembre d’haver destrossat la cabellera, pren bones decisions. I com val més prevenir que curar, comença a protegir el teu cabell amb els grans aliats de la temporada: els fotoprotectors capil·lars.

Barrets i mocadors

D’altra banda, per a les teves jornades de platja i piscina, et recomanem apostar per complements tan afavoridors i útils com els barrets i els mocadors. Hauràs vist una infinitat de fotografies a les xarxes socials d’usuàries lluint tota mena de barrets, des dels ‘buckets hat’, els quals encarnen el més estil country.

No obstant això, a la platja els triomfadors són els barrets de palla i ràfia, ideals, informals i que no passen de moda. A part de protegir el cabell (pots fer-te una trossa baixa per a amagar la cabellera al complet), ens resguarden de la radiació solar directa al cap i ens ofereixen una certa cobertura del rostre. La model Ana Moya és una de les famoses més partidàries dels barrets en qualsevol moment, i especialment en l’època estival.

