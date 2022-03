Proposta alternativa dels sindicats a la reforma de les pensions de la CASS

Representants sindicals encapçalats per l’USdA presentaran una alternativa a la reforma de les pensions proposada per la CASS. Consideren que aquest pretén privatitzar el sistema. Reclamen una consulta vinculant a tots els afiliats de la CASS que puguin votar entre les propostes dels sindicats i la del consell d’administració.

Un sistema europeu segons el qual la sanitat es paga amb impostos i les cotitzacions es destinen completament a les pensions. Aquesta manera de solucionar la problemàtica de les pensions segons els sindicats és a grosso modo.

Organitzacions sindicals com la de l’ensenyament, de l’administració general i de cossos especials s’han unit per treballar en una proposta alternativa a la que ha presentat el consell d’administració de la CASS.

Consideren que el model presentat no soluciona la problemàtica i busca privatitzar una part de les pensions. La proposta que encara s’està polint es vol presentar als grups parlamentaris i està oberta a tothom que s’hi vulgui sumar.

“Si ja des del principi separem la sanitat de les cotitzacions per jubilació, ja tenim un gran què. De passar a pagar un 3,5% passaríem a pagar un 17% (el total del qual es paga actualment per les dues branques només per jubilació). Us adoneu de l’increment que representa? No només taparíem forats, sinó que podríem incrementar bastant la branca de jubilació”, ha dit Gabriel Ubach, secretari general de l’UsdA.

També recorda que la reforma del sistema de pensions afecta tots els treballadors i per això creu que tots han de poder dir-hi la seva. La proposta és que la CASS convoqui un referèndum vinculant que permeti triar entre les dues opcions.

“A la CASS avui en dia som uns 40 mil cotitzants i, d’aquests, que siguin andorrans i formin part d’una majoria parlamentària deuen ser uns 2.000. És a dir, que 2.000 han de decidir per 40 mil? Aquí la democràcia es dilueix bastant”.

S’ha mostrat a més molt crític amb els representants dels treballadors i dels jubilats al consell d’administració de la CASS que no s’han pronunciat encara públicament sobre la qüestió.