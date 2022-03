Andorra la Vella adjudica la reforma del passeig del riu a la Rotonda i la font de colors

El Consell de Comú d’Andorra la Vella ha acordat tirar endavant una part significativa de les inversions previstes per al 2022. En primer lloc, s’han adjudicat els treballs de remodelació del tram del passeig del riu situat entre la plaça de la Rotonda i el pont de París a l’empresa LOCUBSA per un import de 4,5 milions.

Les obres, que tenen una durada prevista de 9 mesos, presenten com a atractiu principal una font de gran format al llarg del riu que permetrà oferir espectacles sincronitzats d’aigua i llum. L’objectiu és dotar la capital d’aquest nou element singular com a pol d’atracció turística. La corporació valorarà en les pròximes setmanes l’ajustament de partides econòmiques del projecte per mantenir-ne l’essència i reduir-ne el cost.

Un carrer que serà objecte d’una remodelació important és el de La Llacuna, que s’embellirà prioritzant el pas dels vianants, si bé es permetrà el pas de vehicles dels veïns i les càrregues i descàrregues. Es renovarà el paviment, l’enllumenat públic, el mobiliari, s’instal·larà una minideixalleria i es reforçarà l’enjardinat. A més, s’arranjarà l’accés al rec del Solà pel camí dels Espuis i s’enderrocarà un petit magatzem comunal on s’hi adequarà una zona d’estada. Les obres, adjudicades a PIDASA per un import de 514.460 euros, es preveu que quedin enllestides a l’estiu.

Precisament amb l’objectiu que aquest estiu pugui reobrir la piscina exterior dels Serradells, juntament amb la zona de piscines interiors, aquest equipament s’impermeabilitzarà en les setmanes vinents. L’adjudicació del concurs ha estat per la constructora LOCUBSA per un import de 535.905,24 euros i els treballs duraran 12 setmanes.

Inici de la reforma al carrer Prat de la Creu

El Consell de Comú d’Andorra la Vella també ha acordat licitar el concurs per reformar i embellir un tram del carrer Prat de la Creu de 550 metres de llargada comprès entre el carrer del Consell General (Set Poetes) i el carrer Fiter i Rossell (aparcament Parc Central 2). Amb la reforma es refarà el sistema d’enllumenat públic i el sistema de recollida d’aigües pluvials i es renovarà tant del paviment com del mobiliari urbà d’una de les voravies (la banda que acull, entre d’altres, l’Edifici administratiu del Govern i el futur casino). L’obra és fruit d’un conveni entre el Comú d’Andorra la Vella i FEDA, ja que el projecte es fa coincidir amb el desplegament de la xarxa de calor que està duent a terme FEDA Ecoterm a la zona. Així doncs, l’empresa energètica assumirà una inversió d’1.542.000 euros, el Comú en pagarà 1.375.000 i Andorra Telecom 22.229 euros. L’execució de les obres, que no suposaran talls de la carretera perquè els serveis s’instal·laran per la part de la voravia, es preveu en 7 mesos.

El Comú, d’altra banda, analitzarà les zones de la parròquia on sigui possible, atenent criteris tècnics, instal·lar parcs solars i fotovoltaics en terrenys privats per adaptar-se, així al Pla sectorial d’infraestructures energètiques d’Andorra aprovat amb posterioritat a la revisió del Pla d’Ordenació i Urbanisme de la parròquia. És per això, i fins que no es determini tècnicament, que el Consell de Comú ha acordat allargar 6 mesos la suspensió temporal de la tramitació de llicències per a aquestes instal·lacions. La mesura, però, no afecta els panells fotovoltaics que es vulguin col·locar a les teulades dels edificis.