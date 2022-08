Prop de 1.000 persones participen de les activitats d’estiu d’Imaginari, a la Seu d’Urgell

La primera edició del programa d’activitats infantils durant l’estiu, Imaginari, ha obtingut una “molt bona” acollida, tant per part de les famílies urgellenques, com per les famílies que han visitat la Seu d’Urgell durant aquests darrers dos mesos.

“Des de l’Àrea de Promoció Econòmica es van plantejar en el seu moment aquestes activitats els dissabtes, al carrer Canonges, coincidint amb el retorn del mercat per tal de dinamitzar aquesta part del centre històric”, ha explicat Mireia Font, primera tinent d’alcalde de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.

Font ha remarcat que “davant la bona acollida d’aquesta primera edició d’Imaginari se’ns planteja repetir accions similars de dinamització del mercat setmanal al carrer Canonges i al carrer Major de cara a la pròxima primavera”.

14 activitats i prop de 1.000 participants

En aquesta primera edició d’Imaginari hi han participat prop de 1.000 persones en les 14 activitats programades per als més xics durant els mesos de juliol i agost, i que han tingut lloc al carrer dels Canonges, tot coincidint amb els dissabtes de mercat a la nostra ciutat.

Pel que fa als tipus d’activitat, la canalla ha pogut gaudir d’una àmplia varietat: jocs de taula, tallers, jocs d’aigua, màgia, danses tradicionals i, fins i tot, una cursa d’orientació. Al respecte, la regidora d’Infància, Núria Tomàs, ha manifestat que “les activitats infantils al carrer en diversos formats, s’ha demostrat des de la pandèmia, que són molt atractives per al públic familiar. I Imaginari no ha estat una excepció. Faci fred o faci calor, les famílies de la Seu segueixen gaudint de tota mena d’espectacles a l’aire lliure”.

Imaginari està organitzat per les Àrees municipals de Promoció Econòmica, Educació i Infància de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.