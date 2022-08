Fase final de l’itinerari adaptat per a persones amb mobilitat reduïda a Sant Joan de l’Erm

El municipi de Montferrer i Castellbò ha tret a licitació la tercera fase de l’itinerari adaptat per a persones amb mobilitat reduïda a Sant Joan de l’Erm, dins del Parc Natural de l’Alt Pirineu. El pressupost de licitació és de prop de 58.500 euros. El termini d’ofertes finalitzarà el pròxim 1 de setembre.

La intervenció consisteix en la construcció d’un últim tram de passera elevada, de 107 metres, i una plataforma final, concebuda com a mirador, que tindrà un base de 6 metres quadrats i comptarà amb una barana de seguretat. Actualment, el tram d’itinerari en funcionament arriba a un punt enmig del bosc sense interès especial. La proposta consisteix en fer arribar el circuit fins a un punt més alt del terreny, en una clariana, i aprofitar la idoneïtat del lloc per a col·locar-hi un espai d’observació i repòs, i panells informatius dels cims del voltant.

Cal remarcar que la construcció de passeres elevades no serveix exclusivament per a persones amb mobilitat reduïda, sinó que és apta per a tots els visitants que accedeixen a aquesta zona del Parc Natural de l’Alt Pirineu. El projecte l’ha redactat Bunyesc Arquitectura Eficient, S. L.

Idoneïtat de les passeres flotants

Les passeres flotants es consideren una bona solució per a generar itineraris als parcs naturals perquè eviten que la gent es dispersi obrint nous camins. La seva instal·lació no implica moviments de terreny ni l’eliminació de la vegetació existent. La seva alçada, entre 30 i 50 cm del terra, amb una amplada de 110 cm, i la seva construcció en fusta i disposició sinuosa també permet que s’adaptin perfectament a l’entorn.

Així mateix, la instal·lació només requereix maquinària de petites dimensions. D’altra banda, aquests elements permeten el pas a persones amb diversitats funcionals, com per exemple ceguesa o mobilitat reduïda, fet que els permet gaudir de l’espai natural.