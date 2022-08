El Nou Estadi de Tarragona podria ser el camp “suplent” del FC Andorra

De moment són tan sols rumors, una possibilitat, però, el FC Andorra podria tenir com a segona seu el camp del Nàstic de Tarragona, és a dir, el Nou Estadi. Tot apunta que des del club andorrà s’hauria demanat a LaLiga que el camp del conjunt tarragoní fos l’estadi suplent per a disputar els seus partits cas que hi hagués algun impediment per a fer-ho a les valls.

De fet, aquest és un protocol que s’acostuma a demanar en el futbol professional per a garantir la continuïtat de la competició davant de determinades adversitats. La condició seria que el camp suplent fos en una altra autonomia i, evidentment, amb la tecnologia VAR. L’estadi tarragoní té capacitat per a més de 14.500 persones.

Segons ha pogut saber Fòrum.ad, membres de LaLiga van desplaçar-se fins al Nou Estadi de Tarragona per a comprovar que el camp tarragoní complia tots els requisits necessaris per jugar a la Segona Divisió. No hi hauria d’haver problema perquè el Nàstic va arribar a jugar a Primera Divisió i vàries temporades a la competició de plata del futbol espanyol.