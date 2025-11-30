“Buidem els tallers”, la iniciativa artística de la Xarranca per Nadal

L’agrupació d’artistes, la Xarranca, presenta “Buidem els tallers!”, una iniciativa especial pel Mercat de Nadal que vol apropar l’art local al públic i incentivar la compra de peces úniques per a aquestes festes. L’acció tindrà lloc del 3 al 22 de desembre, de dilluns a diumenge, a la seu de l’entitat, l’Institucional, al Parc Central d’Andorra la Vella, i reunirà una selecció d’obres creades per artistes del país.
La inauguració oficial serà el dimecres, 3 de desembre, a les 18 hores, a l’Institucional, on es presentarà la proposta i es donarà el tret de sortida a l’exposició i a la venda de les obres.
Sota el lema “Aquest Nadal, regala art local”, la proposta convida la ciutadania a descobrir peces originals, accessibles i amb un fort valor afegit. L’objectiu és buidar els tallers per a omplir de creativitat els regals de Nadal, reforçant alhora el compromís amb el teixit cultural d’Andorra.
Els visitants trobaran obres de petit i mitjà format, peces úniques i sèries limitades, amb preus especials pensats per a facilitar que més persones puguin incorporar l’art als seus obsequis nadalencs.
La Xarranca reafirma així la seva voluntat de donar visibilitat al talent local i d’impulsar el consum cultural de proximitat. La iniciativa forma part de la programació artística i comunitària de l’entitat, que des de l’Institucional treballa per a enfortir la creació contemporània al país.
Participen aquest any: Alexandre Gil Fernández, Alfons Valdés, Àngels Farré, Anna Antolínez Cuesta, Ezoe Alberola Omorodine, Gemma Piera, Joana Ruiz, Julia Germagenova, Marissa McDonald, Montse Ambatlle, Naiara Escabias Oferil, Vicky Tico Rivera i Pilar Margaleff.
Horaris: d’11h a 13h i de 17h a 19h (excepte dimarts i dimecres al matí). L’entrada és gratuïta.