Programació de ‘Colors d’Estiu’ per a aquesta setmana

La programació cultural de l’estiu continua a Escalde-Engordany amb propostes diverses i interessants durant aquesta setmana:

Dilluns 17 d’agost a les 19h, TERRA NOSTRA Espectacle que denuncia la destrucció del medi ambient on tres ballarins plantegen la responsabilitat de l’ésser humà per cuidar la natura.

La dansa contemporània serveix de nexe entre els cossos dels ballarins i l’entorn natural.

Dimarts 18 d’agost a les 22h, Visita guiada a l’exposició ART EN EL VINIL al CAEE.

Visita guiada nocturna per l’exposició de la col·lecció Chambao de 300 portades de vinils dissenyades per artistes destacats del segle XX. Un recorregut per la cultura popular on s’evoca els èxits de grans de la música com David Bowie, els Rolling Stones, Pet Shop Boys o The Beatles.

Aforament limitat. Reserves al 80 22 55.

Dimecres 19 d’agost a les 19h, penúltim concert d’Engordany a duo a la placeta d’Engordany. En aquesta ocasió ens acompanyarà COPRINCESSE que ens traslladaran a un ambient de «guinguette» de«les Années folles».

Coprincesse presenta la música popular que va marcar els anys 30 a París, un moment de descans entre dos temps convulsos on calia respirar de nou l’alegria i recuperar la il·lusió. Un duo que convida a ballar amb ritmes de valsos i melodies alegres que van ser popularitzats per artistes com, J. Brel, E. Piaf, Ch. Trenet, Bourvil, entre altres, o clàssics més recents com Gainsbourg, A. Hornez o C. Porter.

Dijous 20 d’agost de les 18 a les 20h, a les zones de terrasses de la parròquia, DIJOUS DE MÀGIA: Números de màgia de proximitat amb quatre mags que no deixaran de sorprendre, t’ho vols perdre?

Aforaments limitats. Reserves al 890 881 o bé a oficinaturisme@e-e.ad

Del 17 al 21 d’agost a les 19h, la música surt al carrer de la mà de la Fundació ONCA amb el projecte ON-CARRER. Un músic i l’efecte sorpresa d’un espectacle que apareix espontàniament als entorns del Prat del Roure