EMAP vol reobrir el projecte d’una connexió esquiable entre Pal i Arinsal amb l’entrada de capital privat

Els darrers vuit anys Vallnord Pal-Arinsal ha aconseguit capgirar la situació i ha deixat enrere les pèrdues i obtenir fins i tot petits beneficis cada temporada. Aproximadament entre 300.000 i 500.000 euros, depenent de la campanya.

EMAP i el comú no són conformistes i consideren que per obtenir més beneficis cal proposar més atractius al client. Per això es plantejarà el projecte de la connexió esquiable entre Arinsal i Pal amb un cost de 30 milions euros, una xifra que implica l’entrada de capital privat. Actualment el comú controla el 100% de les accions d’EMAP. “L’estació ja es pot sostenir per si sola, però aquests petits beneficis no són suficients per fer les inversions que considerem que serien necessàries per tirar-la endavant i que continuï expandint-se i creixent”, ha defensat la cònsol major, Olga Molné.

El projecte passa per substituir el telefèric que actualment fa la connexió per dos telecadires amb dues pistes una vermella i una blava. El vessant solà on es plantegen les pistes implica innivació artificial a banda de assegurar una zona força inestable pel que fa al risc d’allau. EMAP considera que el benefici per al client seria considerable.

Es considera que aquesta connexió esquiable faria créixer substancialment els beneficis i d’aquesta manera afavoriria l’entrada de capital privat a la societat.