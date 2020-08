Detingut un matrimoni que havia viscut a l’Alt Urgell per l’assassinat d’una dona a Benidorm

Agents de la Policia Nacional espanyola van detenir dimarts passat dues persones, de 59 i 56 anys d’edat, com a presumptes coautores d’un delicte d’assassinat en provocar la mort a una dona amb focomèlia a la localitat de Benidorm. El matrimoni havia residit durant un temps a Adrall i a Andorra, tot i que ja no hi vivia.

La investigació va començar el passat dia 16 de juny quan una amiga de la víctima va acudir fins al domicili perquè portava dos dies sense respondre al telèfon i hi va localitzar el cadàver. La dona patia focomèlia, una malaltia que consisteix en una malformació d’origen teratogènic, i cobrava mensualment una important pensió.

En un primer moment es va considerar la mort com accidental, però els cops cranials analitzats pel metge forense van determinar que no concordaven amb el posicionament d’un accident fortuït a la llar ni amb la morfologia de la seva cadira. Immediatament, els agents van canviar el rumb de la investigació.

Després de nombroses entrevistes amb gent del seu entorn, es va tenir coneixement que, durant el mes de maig, havia contractat un home com a assistent domèstic. Quan van interpel·lar a aquesta persona pels fets ocorreguts va manifestar que no tenia coneixement d’això, indicant que ell havia tornat al seu domicili a Lleida amb la seva dona un cop extingit el contracte laboral.

Els policies van continuar les gestions i van obtenir nova informació relacionada amb el sospitós. En una nova declaració, aquest cop a Jaca (Osca), ja que havien canviat novament de domicili, tant ell com la seva dona van admetre que tenien una relació amb la víctima des de fa anys. Concretament van indicar que l’any 2019, mentre vivien a Andorra, hi havia estat treballant com a xofer i cobrant uns 2.500 euros mensuals. Posteriorment, i malgrat no realitzar cap servei, la víctima els seguia ajudant econòmicament amb una mitjana de 1.200 euros al mes.

Negació dels fets i motivació econòmica

Tot i que els presumptes autors del crim van negar en tot moment els fets i van usar mesures per evitar ser descoberts, la investigació els situava clarament en l’espai i temps de la mort de la víctima. Els policies van constatar que, dos dies abans de la troballa del cadàver, els presumptes coautors van sortir amb pocs minuts de diferència des de Lleida fins a Benidorm en cotxes diferents, tornant un dia després al seu lloc d’origen.

En les diferents inspeccions oculars realitzades al domicili de la víctima, els policies van trobar una caixa forta en la qual hi havia sobres d’extractes de diners buits. Per això, i després de diverses gestions en les quals han estat analitzades els comptes i deutes que tenia el matrimoni, ha quedat acreditat que el mòbil del crim va ser econòmic.

Les dues persones van ser detingudes el passat dia 11 a la localitat de Jaca. Els agents van fer dos registres -en el seu habitatge de Jaca i en un garatge de Sabiñánigo- on van recuperar part de els diners sostrets i la roba utilitzada per a la realització del crim. Els arrestats van passar a disposició judicial i el jutge va decretar presó preventiva sense fiança com a coautors d’un delicte d’assassinat.