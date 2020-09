Primers lectors: La carta de la senyora Gonzàlez

Títol: La carta de la senyora Gonzàlez

Edat: A partir de 7 anys

Escriptor/a: LAIRLA, Sergio

Il·lustrador/a: Ana G. Lartitegui

Editorial: A Buen Paso

«En els detalls cal posar-hi tota la cura» és una frase que es diu la senyora González a ella mateixa en escriure la carta d’amor que enviarà al senyor Lairla, i que pren summa rellevància en la lectura d’aquest àlbum, que fou publicat per primera vegada el 2000 per Fondo de Cultura Económica.

Ara, l’editorial A Buen Paso en presenta una reedició totalment renovada i acurada. La història que narra és circular: va de l’emissora de la carta, que s’entesta a portar-la ella mateixa a la bústia de correus, al receptor. Fins aquí tot normal, però per l’entremig la carta viu un camí i una aventura que podríem definir com a onírics, surrealistes, tortuosos i sorprenents, tot passant pel fons d’una rasa, la panxa d’un peix, la gola d’un gegant, l’orella d’un lleó o el fons d’un volcà.

Tot el que té l’àlbum de Sergio Lairla i Ana G. Lartitegui d’acurat i d’atractiu, ho té de complex. Tant és així que convida el lector a avançar a un ritme tranquil, amb els ulls oberts com taronges, i a tornar-hi una vegada i una altra, per llegir i observar les escenes i els detalls de cada doble pàgina, les metàfores convertides en imatges literals, els símbols, les simetries… I al lector li queda la impressió, satisfactòria, de descobrir a cada lectura nous significats, alhora que intueix que en queden d’altres encara per descobrir.

Un àlbum extremadament meditat, amb un ritme mesurat, que convida també a una lectura i una relectura lentes i compartides, per descobrir i assaborir els detalls que els creadors que hi ha al darrere hi han disposat, amb tot l’enginy i la precisió del món.

Per Pep Molist. Clijcat / Faristol