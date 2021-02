Primera reunió del grup de treball entre el Govern d’Andorra i la Generalitat de Catalunya

El Govern d’Andorra i la Generalitat de Catalunya han celebrat aquest dijous al matí la primera reunió de coordinació del grup de treball que el cap de Govern, Xavier Espot, i el vicepresident en funcions de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, van convenir a formalitzar a principis de gener. La taula de treball permet oficialitzar els múltiples intercanvis entres ambdues institucions, en especial els darrers mesos, en relació a les mesures preses per contenir la difusió de la pandèmia de la COVID-19.

L’objectiu és estabilitzar la relació i poder anticipar les situacions i decisions a prendre, sobretot en la situació actual. Malgrat que el grup de treball es crea en el context de coronavirus, la voluntat és que pugui romandre en el temps un cop superada la crisi actual i tractar àmbits de cooperació compartits.

La primera trobada ha servit per compartir les estratègies que ambdós territoris estan seguint per contenir la pandèmia. Així, s’ha compartit el funcionament de les campanyes de tests massius i de vacunació respectives, que ja s’han iniciat. També s’han pogut compartir les diferents línies d’ajuts existents per les empreses, assalariats i autònoms, sobretot aquelles que afecten als treballadors transfronterers.

A la reunió, que s’ha celebrat de manera telemàtica, hi ha participat, per part andorrana, el secretari d’Estat d’Afers Europeus, Landry Riba, acompanyat del secretari d’Estat d’Economia, Eric Bartolomé; el secretari d’Estat de Telecomunicacions i Infraestructures, Cèsar Marquina; i la secretaria d’Estat de Salut, Helena Mas. Per part catalana hi ha pres part la secretària d’Acció Exterior i de la UE, Elisabet Nebreda; el director general d’Afers Europeus i Mediterranis, Alfonso González; el secretari general de Salut, Marc Ramentol; la secretària general d’Interior, Beth Abad; el secretari d’Infraestructures i Mobilitat, Isidre Gavín; la responsable de Projectes Estratègics, Cristina Domènech; el secretari d’Empresa i Competitivitat, Joaquim Ferrer, i el cap de Gabinet Tècnics d’Empresa i Coneixement, Daniel Jordà.

L’equip de treball s’ha previst a diversos nivells amb l’objectiu de poder tractar les diverses temàtiques des de la perspectiva política i tècnica i serà liderat pels departaments d’Afers Europeus d’ambdós institucions. Amb l’objectiu de seguir treballant s’ha establert una nova trobada per el proper mes de març.