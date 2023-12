Primera reunió del Consell de Dones de l’Alt Urgell un cop constituït

Imatge del Consell de Dones de l’Alt Urgell d’aquesta setmana (CCAU)

El Consell de Dones de l’Alt Urgell, òrgan de consulta i de participació comarcal adscrit al Consell Comarcal (CCAU), es va reunir aquesta setmana, per primer cop, després de la constitució del nou ens. L’objectiu d’aquesta reunió va ser en primer lloc aprovar el nou Consell de Dones (període 2023-2027), integrat per representants de tots els municipis de la comarca, representants d’associacions de dones i per personal tècnic.

L’actual Consell de Dones estarà presidit a partir d’ara per Mireia Tarrats, també vicepresidenta de l’Àrea d’Atenció a les Persones del Consell Comarcal.

En segon lloc, el Consell va voler definir les noves línies de treball a partir d’ara: augmentar la periodicitat de les reunions, millorar la comunicació entre les integrants, trobar noves sinergies entre les membres i posar en marxa el 5è Pla Estratègic per a la Igualtat d’Oportunitats a l’Alt Urgell, eina de treball i un mitjà per a la ciutadania i per a l’administració comarcal per tal de provocar canvis socials en matèria d’igualtat d’oportunitats de dones i homes a través de la definició d’objectius concrets.

Algunes de les accions que estan previstes dins del 5è Pla Estratègic per a la Igualtat d’Oportunitats a l’Alt Urgell són els següents: promoure l’associacionisme de dones i la seva participació com a agents socials i polítics en tots els àmbits; incorporar de manera efectiva la cultura de la transversalitat de gènere a la comarca; difondre els continguts del 5è Pla Estratègic per a la Igualtat d’Oportunitats de dones i homes de l’Alt Urgell o liderar la creació d’una taula per a abordar les necessitats de la població de la comarca en matèria de mobilitat, accessibilitat i transport.

En aquest sentit, el paper del Consell de Dones en relació al Pla Estratègic és fonamental, ja que és l’òrgan encarregat de vetllar per la implantació, fer el seguiment i avaluació d’aquesta eina en els seus quatre anys de vigència, des de la seva aprovació l’any 2021.

Durant el Consell, es va fer una menció especial a l’Associació de Dones i Confraresses de l’Alt Urgell i a l’Associació de Dones Puntaires de la Seu d’Urgell, per la seva trajectòria i pels seus 25 anys com a entitat constituïda. Ambdues entitats han rebut un reconeixement aquesta mateixa setmana a Barcelona, en un acte organitzat pel Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya.