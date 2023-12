Davant possibles símptomes de candidiasi vaginal s’ha d’anar a l’especialista (freepik)

La Candidiasi Vaginal és una infecció fúngica que afecta la vagina i que és causada per un fong anomenat Càndida albicans. Aquest fong normalment sempre és present a la vagina en petites quantitats, però en certs casos, pot sobrecréixer i causar una infecció. Aquest desequilibri o sobre creixement pot ser causat per diversos factors, com els canvis hormonals, l’ús d’antibiòtics, un sistema immunitari debilitat, l’embaràs o altres factors ambientals.

Els principals símptomes que es presenten són:

Picor intensa a la vagina i a la vulva.

Descàrrega vaginal anormal de color blanc.

Molèsties i dolor durant les relacions sexuals.

Irritació i inflamació de la vagina i la vulva.

Sensació de cremor en la zona genital.

Molèsties en orinar.

El tractament generalment implica l’ús de medicaments antifúngics. Aquests medicaments poden ser aplicats com cremes o supositoris vaginals o bé ingerits per via oral. El tractament sol ser eficaç i els símptomes solen millorar en uns pocs dies.





Per a prevenir futures infeccions és important tenir en compte aquests consells:

Mantenir una correcta higiene genital.

Utilitzar roba interior de cotó i evitar la roba massa ajustada.

Evitar sabons o productes perfumats que puguin irritar la zona genital.

Assecar correctament la zona després de la dutxa o el bany.

Evitar l’ús excessiu d’antibiòtics, ja que poden alterar la flora vaginal.

Si tens símptomes de candidiasi vaginal, és important consultar un metge o un ginecòleg per a rebre un diagnòstic i tractament adequats per a prevenir possibles complicacions.