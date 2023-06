Primera jornada dels III Jocs Esportius de la Gent Gran

Els representants d’Ordino en els III Jocs Esportius de la Gent Gran (Comú d’Encamp)

Encamp ha iniciat aquest matí de dissabte els III Jocs Esportius de la Gent Gran amb una desfilada de banderes, els castellers i la coral de la gent gran d’Andorra. L’acte inaugural ha tingut lloc a la plaça dels Arínsols i ha comptat amb els 250 participants dels jocs esportius, més de 100 voluntaris, acompanyants i diferents autoritats tant nacionals com comunals.

La celebració ha començat amb la desfilada de banderes de les set parròquies participants en els jocs, on diferents esportistes del país han acompanyat als grups en la seva presentació. En el cas d’Encamp, els competidors han mostrat la seva bandera en companyia de l’alpinista encampadana Stefi Troguet.

La jornada ha continuat amb unes paraules de benvinguda per part del cònsol menor, Jean Michel Rascagnères, el cap de Govern, Xavier Espot, i el president del Comitè Olímpic Andorrà (COA), Jaume Martí Mandicó.

El cònsol menor ha donat les gràcies a tots els assistents i ha “felicitat als participants per la voluntat que demostren i per voler continuar amb unes activitats esportives tan primordials”. A més, ha recordat que enguany els jocs “s’organitzen conjuntament entre Encamp i Canillo”. En l’acte inaugural també hi ha estat present el cònsol major de Canillo, Francesc Camp.

Tanmateix, el cònsol menor ha agraït “la feina de tots els voluntaris, organitzadors i tècnics comunals” que fan possible l’esdeveniment, “que s’ha pogut recuperar després de la pandèmia”. En aquest sentit, “voldria destacar igualment que durant la COVID, totes les administracions han intentat continuar amb les relacions amb la gent gran per a ajudar al col·lectiu, fomentar les activitats esportives i ajudar-los a tenir la millor salut possible”.

Pel que fa a l’objectiu principal dels jocs, el cònsol menor ha assegurat que el primordial és “fomentar l’esport entre la gent gran, perquè és molt important. I és que sabem que tant l’activitat esportiva com l’intel·lectual ajuden a tenir una bona salut”. Finalment, ha encoratjat als participants a gaudir de les competicions i a seguir l’exemple “del maratonià de nacionalitat índia, Fauja Singh, que té 109 anys”.

D’altra banda, el director del COA ha felicitat l’organització i ha remarcat que la gent gran “som un dels motors principals” i “iniciatives com les d’avui milloren la qualitat de vida d’aquest col·lectiu ciutadà tan important”. “Esperem que els jocs siguin un èxit, com ja ho van ser en l’edició anterior, i que tothom pugui gaudir de les vuit disciplines que integra”.

Per a concloure els parlaments, el cap de Govern ha agraït també la participació de tots els implicats en els jocs i ha recordat que fa “10 anys el Comitè Olímpic Andorrà va engegar el projecte Gent Gran Activa, inclòs en el programa més global Esport per a tothom. El projecte té com a objectiu que l’esport estigui present en la quotidianitat de la gent gran per la importància que té”. A més, ha afegit que entre tots, “des de la societat, les entitats privades o semipúbliques i les administracions hem de treballar per a millorar cada cop més la qualitat de vida de les persones grans des d’una perspectiva globalitzadora i interdisciplinària, oferint activitats dinàmiques com aquests jocs”.

Posteriorment, la inauguració ha continuat amb el cant de la coral de la gent gran d’Andorra i un castell simultani per part dels castellers d’Andorra, que han alçat la bandera dels jocs esportius i la del Principat. Un cop conclosa la celebració, s’ha ofert un esmorzar al Complex Esportiu d’Encamp

Les primeres competicions han començat a les 11 hores i durant tot el matí s’han desenvolupat les modalitats de piscina i proves de destresa. S’ha fet una parada per a dinar i a la tarda s’ha continuat amb golf, ball en línia i tennis taula. De cara a demà diumenge, les competicions continuaran al matí amb tir amb arc, petanca, una caminada i una cursa. L’acte de cloenda tindrà lloc a les 12:30 hores.

Els III Jocs Esportius de la Gent Gran estan impulsats conjuntament pel Govern d’Andorra, els set comuns, el Comitè Olímpic Andorrà i Solidaritat Olímpica i les 7 associacions de gent gran, així com la Federació que les agrupa.