Primer gegant NJC, a Pozza, per als equips masculí i femení

Íria Medina, d'obridora al supergegant de la WC de l'Àliga. Foto: Origami Òscar Rius
Íria Medina, d’obridora al supergegant de la WC de l’Àliga. Foto: Origami Òscar Rius

Aquest dimarts s’han obert, a Pozza di Fassa, les curses de l’SKILV Cup Val di Fassa amb el Campionat Nacional Júnior de Letònia, i amb la presència de l’equip nacional tant en homes com en dones. En dones, Íria Medina ha estat 10a amb 1.36.86, a 1.49 de la vencedora, que ha estat l’alemanya Jessica Hilzinger amb 1.35.37. L’andorrana feia el 9è temps a la primera mànega amb +1.02, mentre que a la segona era 11a amb +0.47. Finalment ha estat 10a i dimecres tindrà una nova cursa, en aquest cas del Nacional de Letònia a la mateixa estació italiana.

En homes, Bartumeu Gabriel ha estat 37è després de marcar el 39è temps a la primera mànega i ser el 40è a la segona, mentre que Àlex Rius ha acabat 39è i Marc Fernández 43è. Dimecres, nova cursa de gegant, igual que en categoria femenina, corresponent a l’NC de Letònia.

