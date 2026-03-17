Jordina Caminal, a les finals de la Copa d’Europa de velocitat de Saalbach

L’esquiadora del Principat, Jordina Caminal, comença, aquest dimecres, un nou bloc de competició, en aquest cas a les finals de la Copa d’Europa de velocitat que se celebren a Saalbach (Àustria). L’andorrana competirà tant en descens com en supergegant. Concretament, aquest dimecres comencen els entrenaments de descens, mentre que dijous hi haurà un segon entrenament i la cursa serà el divendres dia. Per al dissabte està assignada la cursa de supergegant.
Jordina Caminal correrà les dues disciplines perquè, almenys, en una d’elles està dins del top45, la qual cosa permet competir en l’altra. Caminal és 21a en descens i, per això, correrà tant descens com supergegant.