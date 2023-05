Presó sense fiança per al conductor que va atropellar mortalment Marc Pimienta

Un Mosso d’Esquadra amb la bicicleta destrossada (ATV)

El jutge ha decretat presó provisional sense fiança per al conductor que va provocar, el passat dissabte, la mort de Marc Pimienta, ex seleccionador d’esquí de muntanya, quan anava amb bicicleta per les carreteres del Priorat, en concret al terme municipal de Cornudella de Montsant.

L’alt risc de reiteració delictiva ha estat un dels arguments esgrimits pel fiscal per a demanar l’ingrés a la presó sense fiança de l’individu de 51 anys. Se li imputen els delictes d’homicidi per imprudència greu, omissió del deure de socors i conducció sota els efectes de l’alcohol. El jutjat de primera instància de Falset n’ha decretat l’empresonament. L’acusat circulava begut i sense permís de conduir. De fet, mai n’ha tingut. A més, es va donar a la fuga en el moment dels fets.

La mort de Pimienta ha causat una forta commoció al món de l’esport i la docència. Havia estat seleccionador nacional d’esquí de muntanya entre el 2015 i el 2019 i treballava com a professor d’Educació Física.