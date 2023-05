Cineclub: “Holly spiders” (+18), d’Ali Abbasi, a Andorra la Vella

El Teatre Comunal d’Andorra la Vella acollirà aquest dimecres, dia 3 de maig, una sessió del Cineclub de les Valls. La pel·lícula escollida és “Holly spiders”, del cineasta Ali Abbasi (Dinamarca, 2022). La projecció s’ha programat per a les 21 hores amb un preu de 3 euros l’entrada per als socis de l’entitat i 5 per als que no ho són.

Sinopsi

Iran, 2001. Una periodista de Teheran se submergeix en els barris amb pitjor reputació de la ciutat santa de Mashhad per a investigar una sèrie de feminicidis. Aviat s’adonarà que les autoritats locals no tenen gens de pressa per a resoldre l’assumpte. Els crims són obra d’un sol home que assegura purificar la ciutat dels seus pecats, atacant prostitutes a la nit.

La pel·lícula està recomanada per a les persones a partir dels 18 anys d’edat. Ha estat guardonada en diferents certàmens sent mereixedora, fins i tot, de l’Oscar al millor film internacional.