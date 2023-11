Presenten a la Seu la campanya “Acollir és fer família”

Cartell de la campanya “Acollir és fer família”

El Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya presentarà a la Seu d’Urgell, avui dimarts, 21 de novembre, la campanya ‘Acollir és fer família’, que té com a objectiu aconseguir més famílies d’acollida al territori. A l’acte, que se celebrarà a dos quarts de set del vespre a la sala d’actes de l’Ajuntament urgellenc (plaça dels Oms, 1), hi intervindrà el director de l’Institut Català de l’Acolliment i l’Adopció (ICAA), Josep Maria Forné, i diversos testimonis que explicaran la seva experiència al voltant de l’acolliment.

La Generalitat de Catalunya s’ha proposat augmentar el nombre de famílies acollidores arreu del país per a poder donar un entorn familiar als infants i adolescents tutelats per l’Administració. Amb aquesta voluntat es duu a terme aquesta campanya de sensibilització, en el marc de la qual s’organitzen diferents actes. Per la solidaritat que implica l’acolliment i pel bé que genera als infants i joves acollits, des del Departament català de Drets Socials es fa una crida a tothom a participar-hi per a conèixer la iniciativa i plantejar dubtes i preguntes.

Per a més informació es pot visitar el web gen.cat/acolliment o escriure un correu electrònic a l’Institut Català de l’Acolliment i l’Adopció (icaa.dretssocials@gencat.cat).