Jocs en català: “Zoom in Barcelona”

El joc ens acosta als altres. Jugar permet passar estones disteses i divertides amb la família i també amb els amics. Jugar afavoreix la socialització, fomenta el diàleg i enforteix les relacions entre les persones. Per a aquesta setmana el joc que proposem és: “Zoom in Barcelona”.

Aquest és un joc de taula, de creativitat, en què els jugadors participen en un concurs fotogràfic per a obtenir les millors instantànies de la ciutat de Barcelona. L’autoria del joc és d’N. Casellas, E. Pujadas i J. Vilalta, mentre que el fabricant és Cucafera Games. “Zoom in Barcelona” està concebut per a que hi prenguin part de 2 a 6 jugadors. Una partida pot durar sobre els 60 minuts.





Informació extreta del Consorci per a la Normalització Lingüística