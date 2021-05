Presentat el nou programa d’hospitalització domiciliària, que començarà a funcionar al juny

El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, i el director general del SAAS, Josep Maria Piqué, han presentat aquest dimarts el nou Programa d’hospitalització domiciliària. Es tracta d’un recurs que ja s’utilitza en altres països amb un elevat grau de satisfacció tan per part dels malalts com del seus familiars, que estalvia costos i que té uns resultats similars o millors que l’hospitalització convencional. Tal com ha apuntat Martínez Benazet, el Programa no només tindrà beneficis per al pacient i per al sistema, sinó que “és especialment interessant en època de COVID-19, perquè dificultarà que pacients ingressats per qualsevol altra patologia puguin contagiar-se accidentalment”.

La voluntat de l’Executiu i el SAAS és que el Programa ja pugui començar a funcionar amb sis pacients el mes vinent. En aquest sentit, Piqué ha destacat que no es necessitarà ampliar els recursos, donat que els mateixos metges i infermers actuals ja podran cobrir-ho.

El programa s’adreça a dos grups. D’una banda, persones grans que ja segueixen tractament ambulatori dins del programa de persones fràgils i que presenten una agudització d’alguna de les seves malalties cròniques –com per exemple una diabetis, una malaltia pulmonar obstructiva o una insuficiència cardíaca– que requereix més intensitat de medicalització durant un període. El mateix Servei d’Envelliment i Salut, que ja fa seguiment d’aquests pacients, és qui identifica la seva idoneïtat pel programa.

L’altre grup de població que podria beneficiar-se’n són les persones de qualsevol edat que presentin una malaltia aguda que requereixi hospitalització. En aquest cas, el Servei d’Urgències és qui ho identifica i el Servei de Medecina Interna qui en farà el seguiment.

Això sí, serà necessari que el pacient pugui tenir un cuidador al seu costat, que hi hagi un consentiment acceptat per part de tots i que no hi hagi cap complicació psiquiàtrica significativa associada al malalt. També serà important que el domicili del pacient “sigui a una distància raonable que faciliti el desplaçament de l’equip sanitari”, ha apuntat.

Segons ha exposat el doctor Piqué, hi ha un conjunt de beneficis per al pacient, que inclouen “la disminució de riscos, la millora de la intimitat, una dieta més ajustada que reduirà el risc de pèrdua de pes, una atenció més personalitzada o una major implicació del propi malalt en les seves cures”. Especialment, a més, ha destacat que no es deslocalitza el malalt del seu entorn habitual, un fet molt remarcable per a la gent gran “que sovint se sent desorientada quan se l’ingressa”.

Pel que fa als beneficis pel sistema sanitari, el fet que hi hagi pacients que segueixin l’hospitalització a casa implicarà “una reducció dels malalts a urgències, major disponibilitat de llits a l’hospital i una important reducció de costos –de fins al 40%–”. A més, el ministre Martínez Benazet ha apuntat que es reduiran les infeccions nosocomials, aquelles que els pacients poden agafar a l‘hospital i que afecten entre un 8 i un 10% dels pacients”.