Conferència sobre la Seu d’Urgell de fa cent anys dins del cicle Parlem d’Història

En el marc de la 10a edició del cicle ‘Parlem d’història’, organitzat per l’Institut d’Estudis Comarcals de l’Alt Urgell (IECAU) i l’Espai Ermengol-Museu de la Ciutat, demà dimecres 12 de maig es realitzarà la segona conferència que porta per títol La Seu d’Urgell ara fa cent anys (1921-1923) a càrrec de Daniel Fité, a les vuit del vespre a la sala Sant Domènec.

Per assistir-hi de públic cal reservar prèviament a http://agenda.laseu.cat/parlemdhistoria També es pot seguir la conferència via streaming a través del canal de YouTube de l’Espai Ermengol: https://www.youtube.com/watch?v=J2pLnwl59CM

Dia Internacional dels Museus: entrada gratuïta a l’Espai Ermengol

Amb motiu del Dia Internacional dels Museus #DIM2021 del 15 al 18 de maig, ambdós inclosos, l’entrada a l’Espai Ermengol serà gratuïta.

A més a més, dins del cicle mateix ‘Parlem d’història’ s’ofereix una visita guiada gratuïta aquest pròxim dissabte 15 de maig,a dos quarts de sis de la tarda, sota el títol La Seu d’Urgell en blanc i negre. Els carrers a través de l’objectiu, a càrrec de la guia local, Pilar Aláez.



Val a dir que aquesta visita ja ha omplert el seu aforament, però per a qui estigui interessat es pot afegir a la llista d’espera enviant un correu a info@espaiermengol.cat per si hi hagués alguna baixa a les inscripcions.