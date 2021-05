Demòcrates denuncia la falta de transparència i els reiterats incompliments a la llei del comú d’Escaldes

El Comú d’Escaldes-Engordany està incomplint de manera reiterada la Llei de Finances Comunals, un fet “inadmissible”, que representa una “falta de transparència vers les escaldenques i escaldencs” i una “manca de respecte cap a la minoria”. Així ho han denunciat aquest dimarts els consellers Demòcrates Miquel Aleix, Jordi Vilanova i Núria Barquín. Des que la majoria va assumir el mandat, fa un any i mig, no han complert amb el que dicta l’article 98 de la Llei de finances comunals i que obliga a transmetre de manera trimestral la memòria explicativa de l’execució del pressupost, els moviments i la situació de tresoreria. De fet, en 16 mesos “no han presentat cap memòria”, ha denunciat Vilanova, i “és la seva obligació”.

De la mateixa manera, els consellers taronges han criticat que, tot i ser ja pràcticament a mitjans del 2021, la majoria encara no ha presentat la liquidació del pressupost de l’any passat. “No sabem quants diners es va gastar el Comú el 2020″, un any marcat per la pandèmia, ha manifestat Vilanova, ni quin percentatge del pressupost es va executar. La “cònsol Rosa Gili ha de ser conscient que estem parlant d’un pressupost que no és petit, de 34 milions d’euros, i que a més aquest 2021 serà el més alt de la història del comú”, ha recordat el conseller. Ha afegit que Gili “té un problema gravíssim” i li ha demanat que “prengui mesures urgents“.

Els consellers de Demòcrates consideren que l’excusa que el cònsol menor Joaquim Dolsa ha donat públicament en reiterades ocasions, el de la manca de personal, no és en cap cas vàlida. Per una banda, perquè demostra “falta de confiança en el personal del departament” i, per altra, perquè seria totalment vàlid que es contractés de manera urgent una empresa externa per solucionar la problemàtica. De fet, ha plantejat que, “si via adjudicació directa el Comú ha adquirit una ‘food truck’, també podria fer el mateix i contractar una empresa que poses els comptes al dia”.

Una situació similar a la de les memòries s’ha estat donant amb les actes de les juntes de Govern. Barquín ha explicat que l’ordinació del Comú deixa clar que s’han de lliurar abans de cada Ple, fet que s’ha estat incomplint constantment. Aquest fet implica manca de transparència i un acte d’irresponsabilitat cap a la ciutadania, perquè hi ha acords que no passen per les comissions i, per tant, ningú s’assabenta del seu contingut.

Malgrat reclamar-ho en reiterades ocasions al secretari del comú els darrers mesos, no ha estat fins que Barquín ho va denunciar públicament (aquest dilluns) que ha estat penjat al web de la corporació.

La fiscalització i el control s’intensificarà

La manca de transparència i incompliments constants a la llei s’ha denunciat aquest dimarts en el marc d’una roda de premsa en què Aleix ha volgut deixar clar que, després d’un any i mig de mandat i també després de deixar un cert marge a la majoria per la situació de pandèmia, s’intensificarà la tasca de fiscalització i control per part de la minoria “que ens vam comprometre a fer” davant les escaldenques i escaldencs. Es farà, ara més que mai, una “oposició vigilant”, que “volem que sigui constructiva” però que, malauradament, a vegades costa dur a terme per aquesta manca d’informació per part de la majoria.