Presentació del nou poemari de Robert Pastor “A quarts de quinze”

Cartell informant de la presentació del nou poemari de Robert Pastor

Per al proper dilluns, dia 25 de març, a les 19:30 hores, s’ha programat l’acte de presentació del nou poemari del periodista, poeta i escriptor, Robert Pastor i Castillo. La nova publicació porta per títol “A quarts de quinze” i compta amb el segell de Marinada Edicions.

La presentació se celebrarà a Sant Julià de Lòria, concretament al Museu del Tabac. A l’acte, acompanyant a Robert Pastor, hi haurà Joan Ramon Marina, filòleg, escriptor i assessor lingüístic per la Universitat Autònoma de Barcelona, així com Manel Gibert Vallès, poeta andorrà, llicenciat en Filosofia per la Universitat de Barcelona i professor de llengua i literatura catalanes, entre d’altres.