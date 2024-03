“Salut i muntanyes”, del 33, fa parada a la Cerdanya

L’Enric, la Xica i la periodista Eva Clausó (Salut i muntanyes)

El dimarts, 19 de març, a les 22:15 hores, el Canal 33 de la Televisió de Catalunya torna amb el tercer capítol de la segona temporada de “Salut i muntanyes”, el programa que explica la història de diferents comarques i pobles del Pirineu amb els elements més identificatius de cada lloc que es visita. En aquest capítol, la reportera, Eva Clausó Estival, es perdrà entre alguns pobles de la Cerdanya.

“La Xica, una ruca molt simpàtica, la Bauma del Manus, els búnquers i la sopa de la reina de Martinet”

En aquesta ocasió la periodista visitarà el nucli de Bèixec al municipi de Montellà Martinet, on descobrirà la història de l’Enric i la seva ruca, la Xica. L’Enric va deixar la gran ciutat, amb una feina que el portava a viatjar per tot el món, per a anar a viure a Bèixec on hi ha viscut sol, gairebé catorze anys.

L’Eva continurà aquest aventura entrant a la casa de la família Garreta. L’acompanyarà el Joan, un dels fills. Ara ja no hi viu ningú, però li explicarà molts secrets i històries amagades entre les pedres de la casa pairal, una de les més potents del poble, que encara guarda al detall com s’hi vivia abans. I després, seguirà viatjant per a anar a descobrir l’interior de la Bauma del Manus.

Amb l’objectiu de refer forces anirà a visitar el Roger que forma part d’una generació de pastissers de Martinet, famosos per la sopa de la reina i les coques.

El viatge continuarà fins els bunquers de Martinet i acabarà visitant La Barrota on coneixerà la història de la Carolina, que cultiva fruits del bosc en un entorn paradisíac.





El format

En cada capítol de “Salut i muntanyes”, presentat per Eva Clausó, l’espectador s’acosta a una població de Catalunya i al seu entorn d’una manera original i diferent. És possible gràcies als elements característics de cada poble, com ara la gastronomia, les històries, l’esport o els seus habitants originals i carismàtics. El programa dona una visió general, però també concreta de les diverses particularitats de cada zona. I tot amb la mirada curiosa i aventurera de la reportera.





La presentadora

Eva Clausó Estival, nascuda a la Seu d’Urgell i llicenciada en Ciències de la Comunicació per la UAB, ha estat corresponsal de TV3 al Pirineu i a Andorra durant setze anys. A TV3 ja va dirigir i presentar “Tatuats pels Pirineus” (2017). Amb “Salut i muntanyes”, el seu últim projecte, torna a TV3 per a mostrar a l’espectador els pobles que s’amaguen darrere les muntanyes catalanes.