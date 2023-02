Presentació a Organyà del programa ‘Fem Salut’

Presentació del programa Fem Salut, a Organyà (RàdioSeu)

La Sala Xart de l’Ajuntament d’Organyà ha acollit aquest divendres la presentació a escala local del programa ‘Fem Salut’, pensat per a implementar al municipi les activitats complementàries de l’Àrea Bàsica de Salut de l’Alt Urgell sud.

Laia Vilarrubla i Oriol González han explicat als assistents que amb aquest pla es vol coordinar “totes aquelles accions que es duen a terme per a mantenir o millorar la salut de la comunitat”, des d’una visió àmplia d’aquest concepte, que inclou “el complet benestar físic, mental i social i no sols l’absència de malaltia”. Això implica, indiquen, que totes les necessitats de les persones estiguin cobertes, tant les sanitàries com les afectives, nutricionals o culturals. Aquestes accions i serveis seran liderades per l’Equip d’Atenció Primària de l’Alt Urgell Sud.

Les activitats s’organitzaran per trimestres i se’n farà difusió al començament de cada trimestre mitjançant tríptics, cartells informatius i publicacions a les xarxes socials.

Paral·lelament, per tal d’adequar aquestes accions a les necessitats reals de la població, s’ha posat en marxa una enquesta adreçada als usuaris. El document es pot trobar als consultoris mèdics de l’ABS.