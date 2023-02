La protecció de dades centrarà el tercer seminari del cicle per a ONG a l’UdA

Un informàtic amb un ordinador (iStock)

Els propers 7 i 8 de març (dimarts i dimecres) tindrà lloc el tercer dels sis seminaris del cicle formatiu per a entitats sense ànim de lucre que tractarà sobre la Protecció de dades a les ONG. El curs serà impartit per la Margarita Bértolo i Andrés López, ambdós especialistes en aquesta àrea.

Bértolo és graduada en Dret per la Universitat de Lleida, màster en advocacia per la Universitat Oberta de Catalunya, havent obtingut el títol habilitant d’advocada a Espanya, especialista en protecció de dades personals per AENOR, i postgraduada en mediació i altres sistemes alternatius de resolució de conflictes per la Universitat d’Andorra.

López, de la seva banda, és el fundador i director de Win2win, una empresa amb el focus en les tecnologies i la gestió de projectes, i compta entre les seves línies d’especialització les avaluacions d’impacte relatives a la protecció de dades (AIPD), les auditories de protecció de dades, i el servei de delegat de protecció de dades Extern (DPD).

Durant les sis hores de formació (dimarts 7 i dimecres 8 de les 18 h a les 21 h), es farà una actualització i revisió de les lleis que regeixen la protecció de dades a Andorra i a Europa. I a través de casos pràctics, es proposaran solucions a les campanyes i accions que posen en marxa les ONG sobre com han de gestionar les dades.

