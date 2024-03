Presentació a la Seu del llibre infantil “El torneig dels somnis”, d’Alberto Casamayor

Informació sobre la presentació del llibre infantil “El torneig dels somnis”

La Biblioteca de Sant Agustí acollirà aquest mateix divendres, 15 de març, a les sis de la tarda, la presentació del llibre “El torneig dels somnis”, d’Alberto Casamayor. L’autor estarà acompanyat a l’acte per la també escriptora Ester Farran. La novel·la, dirigida a lectors a partir de 8 anys i publicada per Edicions del Pirata, és la primera de la sèrie d’aventures i humor “Els Bàsquet Prodigis” per a joves lectors.

La sèrie està protagonitzada per un grup de nois i noies de nou anys que van a la mateixa escola, encapçalats per en Joel. En paraules de l’escriptora Mercè Company, cocreadora de Les Tres Bessones, la col·lecció “té molta gràcia, és fresca, directa, els diàlegs són naturals, i els nanos, encara més; els lectors s’hi emmirallaran!”.

El llibre es pot trobar en català, castellà i també en anglès amb aquests títols: Els bàsquet prodigis “El torneig dels somnis”; Canastones “El torneo de básquet soñado” i The Super Hoopers “The Basketball Tournament of Dreams”.





Argument

A “El torneig dels somnis”, en Joel i el seu millor amic, en Bermúdez, s’hauran de posar les piles si volen aprovar Educació Física aquest any, perquè el seu nou professor, el coach Evans, és més estricte que un sergent. Ha arribat l’hora de posar-se en forma i, per a fer-ho, no se’ls acudeix res millor que formar el seu propi equip de bàsquet i guanyar un campionat, objectiu que, sens dubte, seria molt més senzill si algun dels membres de l’equip sabés jugar a bàsquet.





Alberto Casamayor

Alberto Casamayor (Barcelona, 1973) viu des de fa més d’una dècada a la Seu d’Urgell, on s’hi ha establert. Llicenciat en psicologia, es va formar com a escriptor a l’Aula de Lletres amb autors com Carlos Peramo. En aquests moments té diversos projectes literaris entre mans, com el quart i últim llibre de la sèrie “Cercadors de llegendes”, «El circ de les ànimes robades», entre d’altres.