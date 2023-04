Preocupació a l’Alt Urgell per la sequera: Crida a la conscienciació ciutadana

La cua del pantà d’Oliana, a Coll de Nargó, aquest mes passat (Foto: arxiu / RàdioSeu)

El ple de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell s’ha afegit aquesta setmana a la crida general per a fomentar l’estalvi d’aigua, davant el risc real que aquest estiu les restriccions ja arribin al consum domèstic. En l’apartat d’informes, l’alcalde urgellenc, Francesc Viaplana, ha advertit que ara la situació ja comença a ser de “sequera extrema”, afavorida al Pirineu pel fet que el desgel de la neu ha estat més d’hora de l’habitual.

Per això, ha demanat públicament la conscienciació de tothom en l’ús de l’aigua, com també en la prevenció d’incendis. Sobre aquest segon punt, Viaplana ha recordat que els darrers dies “ja hem tingut els dos primers grans incendis de l’any a Catalunya, concretament a la Granja d’Escarp i a l’Alt Empordà i el Rosselló, i per tant és una cosa que ja la tenim aquí i tots n’hem de ser molt conscients”.

Pel que fa a la situació del riu Segre, aquesta setmana mateix la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre ha admès que ara mateix les reserves ja són insuficients per a garantir el regadiu aigües avall del pantà de Rialb. L’organisme de conca, en aquest context, ha demanat un “esforç” a la ciutadania per a estalviar aigua.

L’any passat, però, els municipis de l’entorn de Rialb havien advertit a la CHE de l’excessiu buidatge de l’embassament, però l’organisme de conca va optar per continuar amb aquesta línia fins que a l’agost es va arribar a un mínim de només un 5% de reserva, confiant que a la tardor i l’hivern ja es tornaria a omplir, cosa que aquesta vegada no ha passat.