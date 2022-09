Possible vincle dels germans Teixidó amb una xarxa d’EPO injectable

La ministra d’Esports, Sílvia Riva, ha reconegut que els va arribar l’avís, per part de l’Agència Andorrana Antidopatge, de la possible vinculació dels germans Ferran i Xavier Teixidó, trails runners, amb una xarxa de compra i venda d’EPO injectable, però ha demanat respectar la presumpció d’innocència i esperar a aclarir-ho tot plegat.

El cas es remunta a l’operació Hipoxianet contra el dopatge, realitzada per la guàrdia civil espanyola ara fa més de dos anys, que implicava més de 250 esportistes. La comissió de disciplina de l’Agència Andorrana està estudiant el cas i haurà de presentar una resolució.

La ministra d’Esports, Sílvia Riva afirma: “Hem estat informats de l’existència d’aquesta cas, però, en tot cas, nosaltres, podem al·legar prudència i presumpció fins que no hi hagi una manifestació d’aquest organisme. Per tant, el fet que pugui creuar fronteres també ho hem de tractar dintre de la normalitat”.