Organyà: la Fira del Llibre del Pirineu torna a ple rendiment amb una trentena de presentacions

Organyà esdevé un any més la capital literària pirinenca, amb la 26a Fira del Llibre del Pirineu. Aquesta vegada, sense cap restricció per primer cop en tres anys. Això permet recuperar activitats com la Carrerada de Llibres, que es farà dissabte al migdia (13.45 h) al peu de la carretera C-14.

L’extens programa d’actes començava aquest divendres i tenia com a element central un gran nombre de presentacions de llibres d’autors dels Pirineus o bé amb temàtica vinculada a la serralada. L’Homilia laica d’enguany -dissabte al vespre- la llegirà l’escriptora Sílvia Soler; i l’Homilia religiosa, la presidenta del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA) i també escriptora, Vinyet Panyella.

A la Fira hi participen enguany, amb estand propi, 27 editorials i llibreries. L’espai firal està situat al centre històric d’Organyà: a la plaça de l’Església, el carrer del Mig i part dels carrers de la Granada i del Sol. A la plaça hi ha ubicat també l’escenari on tindran lloc la majoria d’actes, mentre que al peu del carrer del Mig hi ha l’escenari de les activitats adreçades al públic familiar.

La principal novetat d’enguany és la creació d’un espai en el qual diversos il·lustradors i il·lustradores de llibres del Pirineu mostraran els originals de les seves obres. L’objectiu de la iniciativa és “donar visibilitat a un sector del món del llibre que no sempre rep el reconeixement que es mereix”, expliquen des de l’organització.

La Fira s’ha obert aquest divendres amb un taller d’impremta del mètode Freinet, que anava adreçat a nens i nenes a partir de vuit anys i acompanyats d’un adult. Aquesta activitat s’ha repetit a les 5 de la tarda. També s’ha fet la presentació del llibre col·lectiu Els camins escrits del Pirineu, un projecte liderat per l’Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran (IDAPA) i l’Associació Llibre del Pirineu.

Consta de 23 relats ambientats en camins del Pirineu. Tot seguit s’ha inaugurat l’exposició itinerant Històries i Camins, promoguda també per l’IDAPA, a partir de la qual la companyia urgellenca La Fanga Escènica ha creat un espectacle que estrena aquesta mateixa nit. La vetllada la completa el grup de lectura Terra Escrita, d’Organyà, que amb motiu dels seus 10 anys, farà la lectura teatralitzada de diversos fragments de l’obra de Josep Espunyes amb motiu de l’Any Literari que se li dedicat enguany al Pirineu.

Al llarg de la jornada de dissabte i fins diumenge a migdia, prop de 30 escriptors passaran per l’escenari de la Plaça per a presentar els darrers llibres que han publicat. Les presentacions seran en format d’entrevista breu per tal de donar la màxima agilitat possible al programa. A més a més, a l’escenari del carrer del Mig presentaran els seus contes infantils sis escriptors més.

Després de la lectura de les homilies modernes, dissabte al vespre, es farà el lliurament dels Premis Literaris Homilies d’Organyà: el Pirineu de narració literària, el Mort qui t’ha mort de relat negre, el Josep Grau i Colell de Poesia, el Lletres de Dones de relats curts, l’Alt Urgell de joves autors, el Germans Espar i Tressens de relats viscuts, l’Albert Vives de periodisme i el Narieda de redaccions escolars.

Pel que fa a l’Albert Vives, que és l’únic guardó que s’anuncia amb antelació, Òmnium Alt Urgell ja ha avançat que enguany el concediran a Ràdio Arrels, l’única emissora en català de Catalunya Nord, per la seva trajectòria en defensa de la llengua i la cultura del país.

La música serà un altre dels ingredients de la Fira, amb les actuacions de Diàdona, Elías & Elías, Quim Sabaté i Santi Arisa & Giuseppe Costa. Tots els actes de la Fira seran retransmesos en streaming pels canals de Youtube de l’Ajuntament d’Organyà i de la Fira.

La Fira del Llibre del Pirineu és organitzada per l’Ajuntament d’Organyà i el Consell Comarcal de l’Alt Urgell amb el suport del Govern d’Andorra, l’Institut d’Estudis Ilerdencs de la Diputació de Lleida, l’Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran (IDAPA) i el Departament de Cultura de la Generalitat i la col·laboració de diverses institucions i entitats.