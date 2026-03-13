La Seu d’Urgell viatja en el temps amb la nova Fira Medieval- Llegendària

L’alcalde de la Seu, Joan Barrera, la tinent d’alcalde de Promoció Econòmica, Gemma Tó, i la tinent d’alcalde d’Educació, Christina Moreno, han presentat aquest matí de divendres la 19a Fira Medieval-Llegendària, que se celebrarà dissabte 30 i diumenge 31 de maig. Aquesta edició marca un punt d’inflexió per al certamen. El que fins ara es coneixia com el tradicional Mercat Medieval es renova profundament, adoptant un nou nom i una proposta cultural que incorpora la vessant literària a través del projecte Llegendària. L’objectiu és oferir una experiència on la història, la fantasia i les lletres vagin de la mà.
En la presentació, l’alcalde de la Seu, Joan Barrera, ha explicat que “per a aquest equip de govern era una prioritat absoluta tancar un deute pendent amb la ciutat: la recuperació de la Fira Medieval. Després de sis anys d’absència, era el moment de fer un replantejament valent per a retornar l’essència d’aquesta fira al seu espai natural, el carrer dels Canonges. Per això, estem molt contents d’anunciar aquest retorn, que no només recupera una tradició perduda des de la pandèmia, sinó que ho fa amb la voluntat que es quedi al cor de la Seu per molts anys”.
L’alcalde Barrera ha explicat que en aquesta nova i renovada edició de la Fira Medieval “fem un pas endavant integrant la Fira Medieval dins de Llegendària, aprofitant la força d’aquest esdeveniment que ja té un caràcter propi i consolidat. Hem volgut unir la potència cultural i literària d’aquest esdeveniment amb l’ambientació històrica, creant una simbiosi perfecta al carrer dels Canonges”. Al respecte, l’alcalde de la Seu ha subratllat que “el nostre objectiu és clar: mantenir el caràcter cultural de Llegendària mentre rellancem amb orgull el nostre passat medieval, dinamitzant de nou el centre històric”.
Un circuit immersiu pel cor històric
Durant dos dies, els carrers de la Seu es convertiran en un gran escenari. La fira s’ha dissenyat sota un format de circuit que convida a la passejada i a la descoberta. El recorregut s’iniciarà a la plaça dels Oms, seguirà pel carrer dels Canonges -que serà el cor de l’ambientació medieval- i s’estendrà fins a la Biblioteca, el Pati Palau i el Parc del Cadí.
L’ambientació cobrarà especial força des de la portalada de la Catedral de Santa Maria d’Urgell, aprofitant el marc arquitectònic únic del municipi per a crear una atmosfera totalment immersiva amb personatges d’època i decoració històrica.
Activitats per a totes les edats
La programació de la Fira Medieval-Llegendària ha estat pensada per al públic familiar, amb una àmplia oferta de cultura i oci:
• Acció i espectacles: Batalles medievals, demostracions d’armes, exhibicions de cetreria i cercaviles itinerants.
• Circ i jocs: Espectacles de circ ambientats en l’època, jocs medievals i un carrusel d’estil tradicional per als més petits.
• Oficis i artesania: Tallers participatius per a aprendre antics oficis i un gran mercat amb parades de productes artesans.
Llegendària: el festival literari al Pati Palau
La gran novetat d’enguany se centrarà el dissabte, 30 de maig, al Pati Palau, que es transformarà en l’Espai Llegendària-Festival Literari. Segons ha explicat la tinent d’alcalde Christina Moreno, aquest serà un punt dedicat exclusivament als llibres, els contes i les llegendes, on la paraula escrita i la narració oral seran les protagonistes amb activitats per a fomentar la lectura entre els més joves d’una manera lúdica.
La regidora de Festes i Esdeveniments ha remarcat que “amb aquesta proposta, fem un pas endavant en la col·laboració entre les diferents àrees de l’Ajuntament per a crear un projecte comú que uneix la tradició de la fira amb el potencial literari de la ciutat. No només recuperem l’antic mercat medieval, ara sota el nom de Fira Medieval, sinó que li donem un impuls renovat vinculant-la directament amb l’esdeveniment Llegendària”. Moreno ha afegit que l’objectiu és diferenciar aquesat fira clarament d’altres que tenen lloc arreu del país a través d’un caràcter propi basat en la literatura i en experiències immersives per a tots els públics.
Christina Moreno ha abundat que “aquesta unió de forces ens permetrà atraure un perfil de visitant més divers i nombrós, seguint l’èxit de fórmules similars d’anys anteriors, alhora que actua com un motor de dinamització del nostre centre històric. En concentrar l’activitat en espais com el carrer Canonges i el Pati Palau, acompanyem la transformació urbanística del Pla de Barris, convertint el cor de la Seu en un escenari viu on la cultura, la llegenda i la nostra història conflueixen per a tothom”.
Un reclam turístic i cultural
La tinent d’alcalde Gemma Tó ha subratllat la importància d’aquesta renovació per a potenciar la promoció econòmica de la ciutat: “Volem que el visitant no només compri, sinó que visqui una història”. Tó ha posat en valor que aquesta fira tindrà un recorregut circular pel centre històric de la Seu.
L’Ajuntament ha tancat la presentació agraint la col·laboració de totes les entitats i persones voluntàries que fan possible l’esdeveniment i fent una crida a veïns i visitants a gaudir d’un cap de setmana on la cultura i la fantasia seran les protagonistes.