L’Associació Andorrana Contra el Càncer (Assandca) i Vall Banc s’alien un cop més per recaptar fons contra el càncer de mama. Demà, 19 d’octubre, coincidint amb el dia mundial dedicat a la conscienciació sobre aquesta malaltia, les dues organitzacions duran a terme la primera jornada Pop Art Contra el Càncer. L’acte se celebrarà simultàniament a dues localitzacions: la plaça Rebés d’Andorra la Vella i l’avinguda Carlemany d’Escaldes-Engordany.

En tots dos indrets, situats davant sengles oficines de l’entitat bancària, i de 9 a 19 hores hi haurà un punt d’informació i venda de productes solidaris a benefici d’Assandca; entre ells, la nova polsera (tota una tradició per aquestes dates) i enguany, a més a més, unes arracades i una mascareta fetes a mà. De 12 a 14h, a més, hi haurà un show-art d’elaboració d’arracades a la plaça Rebés i un altre de personalització de mascaretes a l’avinguda Carlemany. I de 16.30 a 19h es tornaran a fer, al punt d’Andorra la Vella, tots dos tallers, mentre que al punt d’Escaldes-Engordany se’n farà un d’elaboració d’un mural commemoratiu de la lluita contra el càncer de mama.

El mural durà el nom d’Elizabeth Blackwell, que va ser la primera dona graduada en Medicina als Estats Units. Blackwell (1821–1910) va voler estudiar medicina per poder tractar millor les pacients que no se sentien còmodes en presència de metges homes. Després de ser refusada en diverses facultats, va ser finalment acceptada en el Geneva Medical College de Nova York. Tant durant els estudis com en l’exercici professional va patir molts menyspreus. Anys més tard es mudà a Anglaterra, on va participar en la fundació de la London School of Medicine for Women. En el seu honor s’atorga anualment des de 1949 l’Elizabeth Blackwell Medal a les contribucions de les metgesses més rellevants.

El mural dedicat a aquesta pionera se subhastarà per les xarxes socials d’Assandca i els beneficis que s’obtinguin de la venda es destinaran a diferents iniciatives de l’entitat. Segons Josep Saravia, president de l’entitat, “ara que el Govern ha posat un servei de taxi als pacients que viatgen a Barcelona per fer-se tractaments, i mentre la pandèmia ens impedeix fer segons quines activitats, el gruix de la nostra tasca són les campanyes de prevenció i el suport psicològic als afectats”.

El director general de Vall Banc, José Luis Dorado, ha dit que l’entitat bancària “està encantada de poder col·laborar en aquesta batalla, que és la de tots”, i ha agraït a l’organització la seva insistència en “fer més fàcil el dia a dia dels que lluiten contra aquesta malaltia”.

Vall Banc i Assandca mantenen des de 2017 un conveni de col·laboració que preveu la celebració de tres grans esdeveniments repartits al llarg de l’any. El primer és la jornada sobre alimentació durant el tractament del càncer La Paella el Mànec, que es desenvoluparà el mes de febrer amb motiu del Dia Mundial Contra el Càncer. El segon és Andorra Contra el Càncer, un esdeveniment solidari de lleure, salut i esport previst per a la primavera. I el tercer és el que se celebra al voltant del Dia Contra el Càncer de Mama, que en edicions anteriors ha comptat amb la participació d’especialistes mèdics i assistencials i que enguany busca la participació i sensibilització del públic mitjançant els esmentats show-arts.

Assandca ja va proposar diferents activitats artístiques el 2018 amb motiu del Dia Mundial Contra el Càncer de Mama. Sota el títol “Medicina i música”, Maria Rosa Gutiérrez Grau va explicar els fonaments de la musicoteràpia, les bases neurofisiològiques de l’efecte de la música en el cervell i la seva aplicació en l’oncologia. La conferència va anar seguida d’un concert de jazz a càrrec de Pedro Cornago Trio. I la plaça Rebés de la capital es va presentar Invencibles, una escultura de l’andorrana Emma Regada que vol homenatjar totes les dones que lluiten contra la malaltia.

El càncer de mama és un dels tumors que es diagnostiquen amb més freqüència en les dones i es considera un dels principals problemes de salut pública d’Andorra i els països de l’entorn. El Servei Andorrà d’Atenció Sanitària va diagnosticar-ne 37 casos l’any 2018.