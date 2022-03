La llet fregida són unes postres tradicionals que es preparen de forma senzilla. És una recepta que es menja freda, per la qual cosa podràs deixar-la preparada el dia anterior perfectament.

Els ingredients són els següents

750 ml de llet

100 g de sucre

80 g de maizena

20 g de mantega

La pell d’1 llimona

La pell d’1 taronja

1 branca de canyella

oli per fregir

Per a arrebossar: farina, ou, sucre i canyella en pols

Preparació:

Agafar 250 ml de la llet i afegir la maizena, removent fins que aquesta estigui totalment dissolta i reservem.

Mentre en una olla, posarem al foc la resta de la llet i afegirem la branca de canyella i les pells de la taronja i la llimona. Anirem remenant a foc mitjà i abans que bulli, retirem. Taparem l’olla amb una tapa i ho deixarem durant uns 15 o 20 minuts aproximadament.

Quan hagi finalitzat el temps, afegim a la llet infusionada el sucre i removem a foc suau fins que el sucre quedi totalment barrejat.

A continuació, afegim la llet amb la maizena, i a foc molt baixet i sense deixar de remenar, courem durant 20 minuts més fins que vegem que s’ha espessit.

Estenem la mescla en una safata de pírex o similar i deixem refredar unes quantes hores (millor d’un dia per a un altre), tapant amb un film ran de la crema perquè no surti crosta.

Quan estigui completament fred, tallarem en trossos iguals la llet, per a posteriorment arrebossar-la en farina i ou. Un cop daurades tots els costats, retirarem i posarem en un plat amb un paper perquè absorbeixi l’excedent d’oli. Una mica abans de servir, arrebossem en una mescla de sucre i canyella molta