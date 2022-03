Idees de quadres per a decorar les teves parets

Quan decores una estada, sabràs que pots fer-ho de moltes maneres, però les parets és millor que no les deixis buides. Pots apostar per miralls, prestatgeries per a llibres… però el que mai podrà faltar en elles són els quadres. És per aquest motiu que volem donar-te algunes idees de quadres de decoració barats perquè les teves parets sempre estiguin ben vestides.

Potser penses que per a poder tenir un bon quadre en la teva llar és millor gastar molts diners en un de qualitat. Únicament hauràs de saber on comprar-los i quan trobis un lloc on t’ofereixin varietat i bona qualitat, no et farà falta buscar res més.

Per a triar un quadre hauràs de pensar bé com vols que vesteixi les teves parets. Has de tenir en compte el color de les teves parets i la decoració de l’estada. Hauràs de triar els quadres de decoració barats que encaixin bé amb els colors que tens o fins i tot, que es converteixi en un accessori d’accent en la teva decoració. Que combini bé és fonamental.

Has de trobar l’estil que realment encaixi amb tu. Des de quadres amb motius abstractes, elegants, infantils, formals, informals, amb missatges, amb imatges reals, amb colors… qualsevol motiu que t’interessi.

A l’hora de vestir les nostres parets amb quadres, el més important és que et sentis identificats amb ells, ajudant-te a crear espais únics en els quals et sentis bé en tot moment.

Per Tot Sant Cugat

Font: estasdemoda.com