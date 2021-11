Plantes per a donar-li un toc elegant a la teva llar

Les ombres dins de la llar li donen aquest toc càlid i, sobretot, un contrast de colors interns que fan que la decoració es noti més bella. Sens dubte, una de les millors maneres de mantenir la llar amb una bona aparença és utilitzar plantes, ja que aquest recurs natural té la capacitat de fer que hi hagi un toc d’elegància a la casa. A més de l’aparença, les plantes poden contribuir positivament amb la frescor de la llar.

Compartim diverses opcions que serviran perquè decoris la teva casa.

Gardènies. Consta de belles flors blanques, amb una aparença bastant elegant. Es pot utilitzar en pràcticament qualsevol lloc de la casa.

Falgueres. Un punt a favor d’aquesta planta és el fet que no necessita massa cures, per la qual cosa és la millor opció per a les persones que no compten amb massa temps, però que desitgen que la seva llar es vegi tan bé com sigui possible.

Calathea. Sens dubte, aquesta és una de les plantes més luxoses i elegants que existeixen, i això pot afirmar-se únicament observant la seva aparença. A més d’això, aquesta planta compta amb diverses classes, per la qual cosa pot ser adaptada a diversos estils de decoració, sense cap mena de problema en això.

Espatifil·li. No pot faltar en una casa, si el que es vol és que llueixi luxosa i elegant. Segons molts experts, és un excel·lent purificador d’aire, ja que pot purificar l’ambient en el qual es trobin gasos tòxics.

Per vivirhogar.republica.com / AMIC – Tot Sant Cugat