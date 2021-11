‘Eternals’ de Chloé Zhao

Després de films com ‘La viuda negra’ arriba una nova entrega de la factoria Marvel amb els superherois ‘Eternals’, una pel·lícula dirigida per Chloé Zhao, la directora guanyadora de l’Oscar per ‘Nomadland’. La cineasta s’endinsa en el cinema de superproduccions d’acció i aventures amb herois amb superpoders sense saber massa com aportar un enfocament diferent o original a aquest tipus de relats tan codificats. Tenim aquí un extens grup de superherois immortals que acudeixen per protegir la humanitat davant l’atac d’unes bèsties en forma de drac, els Deviants, durant la civilització babilònica.

El film ens presenta un conjunt extens i un ampli catàleg de superherois conformat per la guerrera Thena (Angelina Jolie); la poderosa Sersi (Gemma Chan); l’estrella de Bollywood, Kumail Nanjiani, fent de Kingo; la líder espiritual del grup, Ajak (Salma Hayek); Ikaris (Richard Madden), el més antic de la colla, dotat de raigs destructors als ulls; Gilgamesh (Don Lee), amb una força descomunal als seus punys; Spirite (Lia McHugh), una heroïna amb aparença de nena; l’inventor Pasthos (Brian Tyree Henry); la ultraràpida Makkari (Lauren Ridloff) o Druig (Barry Keoghan), qui pot manipular la voluntat dels altres.

Després d’aquest preàmbul prehistòric i la disgregació del grup esgarriat pel món, la pel·lícula fa un salt en el temps i ens trobem al Londres actual on Sersi i Spirite fan vida normal, integrats en la societat. Veiem que Sersi fa vida amb parella amb Dane Whitman (Kit Harrington), un humà que treballa al Museu d’Història Natural, el qual desconeix la faceta de superheroïnes de les noies. Durant una passejada nocturna, reapareix en un canal un malvat drac Deviant, amb l’objectiu de caçar els Eternals Sersi i Spirite. En aquesta ocasió les bèsties tornen més poderoses i indestructibles que mai. A partir d’aquí la trama es desplaça a altres indrets, com Austràlia.

Tot indica que ha arribat un moment d’emergència i comença la crida pel reagrupament dels altres membres Eternals per fer front a un sorgiment de maldat i salvar el planeta de la seva devastació segura. Aquest film coral i extremadament dispers aborda la interculturalitat i el mestissatge en un grup format per orientals, hindús i anglosaxons, blancs i negres, homes i dones. El film té un caire humanista i idealista que combina amb dosis d’ironia i humor, les corresponents cites i picades d’ullet i, també, bones dosis d’acció amb escenes espectaculars.

Malauradament, el conjunt desprèn certa monotonia i ensopiment.