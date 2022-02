Plantes aromàtiques i medicinals en un hort casolà

Tenir plantes aromàtiques i medicinals a casa és meravellós. La inversió és poca, i els avantatges, molts. Anima’t a sembrar-les amb aquests trucs del pas a pas que et presentem a continuació:

L’espai ideal. Tria un espai al teu pati o jardí per a conrear-les directament, o en gerros o caixes al balcó.

Les condicions per al cultiu. Has de triar un lloc, preferiblement amb semiombra; netejar-lo i preparar el terreny removent la capa, per a crear un sòl tou. Agrega una mica de matèria orgànica i aigua, regira i dispersa uniformement.

Decoració. És pertinent dividir-lo en petites àrees per a distribuir les plantes, deixant un camí per a tenir accés a totes elles. Selecciona un bon grup d’espècies i sembra-les. Ets lliure de crear el teu disseny, afegint elements com pedres, grava o troncs.

Reutilitza sempre que puguis. Si tries la terrassa o balcó, assegura’t que hi hagi complet accés als raigs del sol i una mica de ventilació. Tria els tests de bona grandària, perquè puguis tenir diverses plantes de la mateixa espècie en cadascuna.

Últims consells. Aboca en ells el substrat combinat amb material orgànic i sembra.

Entre les plantes medicinals més aptes per a un hort casolà es troben la calèndula, l’àloe, la passiflora, la sàlvia i la lavanda. De les aromàtiques pots triar alfàbrega, ruda, ortiga, anet, camamilla, coriandre, menta, orenga, coriandre o romaní.

Per vivirhogar.republica.com / AMIC – Tot Sant Cugat