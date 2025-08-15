Plantes antimosquits per a la nit d’estiu

Els mosquits poden fer-nos la guitza durant les nits d’estiu, però la natura ens ofereix solucions efectives i, a la vegada, decoratives. Aquests insectes esdevenen una molèstia habitual quan les temperatures pugen i la humitat és elevada, afectant la comoditat i el descans. Per sort, hi ha formes naturals i sostenibles de protegir-nos sense recórrer a productes químics agressius, integrant elements que alhora decoren i creen un ambient agradable a casa o al jardí. Aquestes opcions ens permeten gaudir de les nits d’estiu amb més tranquil·litat i confort.
Algunes plantes tenen propietats repel·lents que ajuden a mantenir-los allunyats:
La citronel·la és una de les més conegudes: desprèn una aroma cítrica molt desagradable per als insectes.
També l’espígol (lavanda), amb la seva fragància agradable per a nosaltres, però repel·lent per als mosquits, és ideal per a testos a balcons i terrasses.
L’alfàbrega, a més de ser útil a la cuina, actua com a barrera natural.
El romaní i la menta també són bones opcions, i afegeixen un toc verd a qualsevol racó. Perquè siguin efectives, col·loca les plantes prop de finestres o zones d’estada exterior. A més de protegir, aporten frescor i color.
Aquestes opcions són una manera sostenible i aromàtica de gaudir dels vespres d’estiu sense picades. Així, la natura es converteix en la millor aliada per a crear un espai agradable i segur.