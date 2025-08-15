Disponible el llibret de la Festa Major de la Seu

El programa en format llibret de la Festa Major 2025 de la Seu d’Urgell ja es pot trobar a l’oficina de Turisme Seu, ubicada a la planta baixa de l’Espai Ermengol-Museu de la Ciutat. A més, també s’està fent arribar a les cases del municipi el programa de butxaca. En aquest llibret s’hi troba, com ja és tradició les salutacions de l’alcalde de la Seu i de la regidora de Festes, desitjant una bona festa major tothom.
Joan Barrera convida a urgellenques i urgellencs “a fer-la gran, a fer-la nostra, a fer-la plegats”. L’alcalde remarca en la seva salutació que la Festa Major “no seria possible sense l’entrega, la il·lusió i l’esforç de moltes persones i col·lectius. Entitats culturals i esportives, associacions de veïns, grups de joves, artistes, voluntaris, tècnics i treballadors municipals… Tots hi poseu l’ànima perquè la Festa Major sigui un èxit”. Barrera rebla en el seu escrit: “A totes i a tots, gràcies de tot cor per fer-ho possible, per creure-hi i per estimar la ciutat com ho feu”.
Per la seva banda, Christina Moreno, subratlla l’aposta que es fa des de la Regidoria de Festes per a elaborar una “programació extensa amb la voluntat que la Festa Major esdevingui diversa i inclusiva, tractant d’oferir espais i activitats a diferents interessos, inquietuds i necessitats”. La regidora també remarca que aquesta Festa Major és “un projecte col·lectiu que ens fa créixer com a ciutat”.
Un any més, tant l’alcalde de la Seu com la regidora de Festes animen a tothom a viure també aquesta Festa Major “amb intensitat i passió però alhora amb civisme, responsabilitat i respecte”.
Després de la salutacions de les autoritats municipals, el llibret continua amb els protagonistes del pregó de la Festa Major de l’any passat, on es pot llegir el text íntegre a través del codi QR que apareix en la foto dels i de les piragüistes del Club Cadí Canoë-Kayak.
Seguidament, la Coordinadora de Casetes remarca en el seu text del llibret de Festa Major que “el jovent hi té un paper clau: amb entusiasme, energia i compromís, transforma l’Espai Casetes en un escenari viu, obert i participatiu”. La Coordinadora també afegeix que aquest espai “és molt més que un espai de festa: una mostra viva de la capacitat d’organització, implicació i vitalitat de les noves generacions. Un espai on la connexió entre mirades diverses i generacions que conviuen fa que cada Festa Major sigui irrepetible”.
‘Gaudim de la Festa en Català’
En el marc del Pla Local per la Llengua, el llibret de Festa Major també aposta per gaudir de la festa en català. Per això el llibret recopila diversos eslògans com ‘Compartim riquesa amb la llengua’, ‘Gaudim de la Festa en Català’, ‘A la Seu, el Català és de Tothom’ o ‘Vine a Xalar en Català’.
Articles publicats al llibret
D’entre els diversos articles que inclou aquest llibret de Festa Major hi destaca el dedicat a RàdioSeu que enguany compleix 40 anys d’emissió. En el seu text remarca que “el compromís amb la ciutadania és el nostre gran valor. Serà clau per a continuar essent un referent imprescindible de la Seu, sempre oberts a la participació de la ciutadania, els col·lectius i les entitats locals, i amb una tasca clara de preservar i difondre la cultura pròpia, les tradicions locals i la llengua catalana”.
Un altre text a destacar és el que signa la Germandat de Sant Sebastià on explica els seus orígens i on remarca que “avui, la Germandat organitza els actes de la setmana cultural del seu patró, al voltant de la festa del 20 de gener, amb conferències, concerts, presentacions de llibre o tastos de productes gastronòmics locals”.
També s’hi pot trobar un article dedicat al 30è aniversari que enguany commemora la Biblioteca Sant Agustí on s’hi destaca la funció vertebradora de les biblioteques públiques que “donen accés lliure, gratuït i sense restriccions al coneixement, el pensament, la cultura i la informació per tal de formar ciutadans ben informats, capaços d’exercir els seus drets democràtics i de participar activament en la societat. Així és com s’aconseguirà una societat lliure i pròspera”.
A més, també s’hi poden llegir articles dels Diables de l’Alt Urgell, del Club Social El Picot, de l’Associació de Lleure de l’Alt Urgell (Allau), l’Associació Cultural del barri de Santa Magdalena, el CRAE Llar La Xicoia i de la nova batucada Tambuka, desitjant a tothom una molt bona Festa Major.
Enguany, el llibret recull el testimoni d’una vintena d’urgellencs i urgellenques de diferents edats on expliquen els seus records de Festa Major.
Menús de Festa Major
El llibret també compta amb una secció a càrrec de l’Associació d’Hosteleria de l’Alt Urgell on es pot trobar un llistat dels diferents restaurants que oferiran un menú de Festa Major preparat amb productes autòctons i on tastar el vermut de Festa Major, una tradició nostrada que es va recuperar l’any passat.
Punts Liles
Un any més, també hi haurà diferents Punts Liles, tant a l’Espai Concerts com a l’Espai Seutrònic, divendres 29, dissabte 30 i diumenge 31 d’agost i dilluns 1 de setembre, de les 00.00h a les 07.00h. En el llibret, es pot trobar informació sobre la campanya “També és cosa meva” i consells sobre que fer en cas de viure o veure un acte de violència sexual.
Com a novetat d’aquest any, es podrà demanar al mateix Punt Lila un tapagot per a prevenir la submissió química.
Viure la Festa Major minut a minut
Qui vulgui seguir la Festa Major en directe i estar al cas de tot el que passa, pot seguir les xarxes socials de @fmlaseu i de l’Ajuntament @ajlaseu. També es demana què qui vulgui compartir els seus millors moments de la festa els etiqueti amb #FMlaSeu2025.
RàdioSeu és l’emissora oficial de la Festa Major de la Seu que mantindrà informada a la ciutadania en tot moment de la programació de la Festa. Per Pirineus TV es podrà veure en directe el pregó i el Ball Cerdà.
Des de l’Ajuntament de la Seu es vol donar les gràcies a totes les persones que fan possible la Festa Major i a tots els establiments que han fet possible l’elaboració d’aquest llibret.