“Weapons”, de Zach Cregger ha arribat als nostres cinemes per a esdevenir, sense discussió, en una de les millors pel·lícules de terror d’enguany. El director de ‘Barbarian’ (2022), aquí també com a productor, ha tornat a sacsejar els ànims dels espectadors a partir d’una història pròpia escrita per ell mateix sobre la inexplicable desaparició sobtada d’una classe infantil sencera, llevat d’un nen, en una petita comunitat suburbial americana de Pensilvània.
La pel·lícula s’obre amb un breu pròleg que compta amb una veu off narradora infantil aliena a la història i que ens informa sobre aquest episodi de la desaparició de prop d’una quinzena de nens que van sortir de casa seva enmig de la nit tots a la mateixa hora per a quedar engolits en la foscor.
Aquesta història retrospectiva s’explica en un format d’històries creuades amb encadenat de capítols encapçalats pel nom dels principals implicats. Les peces d’aquest inquietant mosaic estan conformades per Justine (Julia Garner), la professora dels nens, sospitosa principal de tot plegat, superada pels esdeveniments; Archer (Josh Brolin), pare d’un dels nens desapareguts i que assenyala fins a l’assetjament a la mestra; Marcus (Benedict Wong), el director de l’escola on exerceix Justine; Paul (Alden Ehrenreich), policial local i amant de Justine; James (Austin Abrams), un ionqui delinqüent; Alex (Cary Christopher), l’únic nen que no desapareix i Gladys (Amy Madigan), l’estrafolària tieta d’Alex que es presenta a casa seva després que els seus pares no tinguessin notícies d’ella des de feia quinze anys.
Un seguit d’elements que conformen un trencaclosques torbador, imaginatiu i sorprenent que t’enganxa i et subjecta a la butaca. Una espècie de thriller terrorífic que agafarà gradualment un vessant diabòlic amb tocs de bruixeria amb els seus sortilegis i amulets. Una proposta subjugant que tampoc estalvia ingredients de cinema gore i salvatge i que té regust també del cinema de morts vivents en estat catatònic. ‘Weapons’ té un bon repartiment amb cares conegudes com les de l’actor americà Josh Brolin, que aquí també exerceix com a productor executiu de la pel·lícula, i la jove actriu americana Julia Garner que ara mateix la trobem també en la cartellera en la pel·lícula de superherois de la Marvel ‘Los cuatro fantásticos: primeros pasos’, de Matt Shackman.