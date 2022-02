Pirineus pictòrics del FeMAP és la nova imatge del festival

El Festival de Música Antiga dels Pirineus (FeMAP) ja té imatge per a la seva onzena edició. Maria Domingo és la creadora de Pirineus pictòrics del FeMAP, el cartell guanyador del concurs de l’onzena edició Festival de Música Antiga dels Pirineus. Un jurat format per a membres del festival i representants dels municipis participants en l’edició del 2022 han escollit l’obra de la trempolina per il·lustrar el festival i emportar-se els 1.500 € de premi.

Enguany, s’han presentat 14 propostes d’artistes originaris dels municipis que formen part del FeMAP 2022. Els altres cinc finalistes han sigut: Festival al bosc d’Albert Mosquera (Puigcerdà), Notes de Colors de Sergi Lleida (Berga), Paisatge Sonor de Lluis Ràfols (Berga), Cíclic de BK (la Seu d’Urgell) i Cadí Moixeró, l’art de la música de Gerard Bullich (la Seu d’Urgell). Les dues darreres propostes han sigut les escollides per votació popular online.

Aquest any s’innovava en aquesta votació popular, ja que per primera vegada es va realitzar a través de les xarxes socials d’Instagram i Facebook. Per a poder valorar els cartells i escollir el guanyador, el jurat ha tingut en compte criteris d’originalitat, de composició, d’impacte visual, de claredat del missatge i l’ús d’elements relacionats amb el territori pirinenc, la seva cultura i la posterior aplicació a diferents suports. El FeMAP continua apostant el concurs de cartells com una manera per estimular la creativitat i fomentar els artistes del territori pirinenc. En l’edició de l’any passat, el cartell guanyador va ser Corxera dels Pirineus de l’andorrà David Casasayas.