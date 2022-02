Joan Verdú queda 9è al gegant dels Jocs Olímpics, el millor resultat d’Andorra de la història

Aquest diumenge s’ha disputat el gegant masculí dels Jocs Olímpics de Beijing 2022. Joan Verdú, que sortia amb el dorsal 32, ha acabat al top 10 amb la 9a posició. És el millor resultat de la història de l’esquí andorrà.

Joan Verdú ha estat 9è en una gran cursa. Amb un esquí d’altíssim nivell, especialment a la segona mànega on marcava el tercer millor temps, s’ha situat finalment en la 9a posició. Amb 2.11.28, Verdú ha acabat a 1.93 del guanyador, el suís Marco Odermatt, que s’ha penjat la medalla d’or amb 2.09.35.

El millor resultat d’un andorrà

La 9a posició de Verdú és el millor resultat d’un andorrà a uns Jocs Olímpics. Fins ara, la millor plaça havia estat la 18a de Mireia Gutiérrez en esquí alpí en la supercombinada de Sochi 2014 (Rússia). Entre les més destacades també està la 19a de Vicky Grau en l’eslàlom de Nagano 1998 (Japó) i la 20a que va assolir Irineu Esteve, en esquí de fons, en l’skiathlon d’aquesta edició de Beijing 2022.

Tercer de la segona mànega

L’esquiador de la FAE marcava el 13è temps a la primera mànega, amb +1.55. A la segona mànega, sortia a per totes i en una gran baixada aconseguia el tercer millor temps, amb +0.97. Finalment, sumava el 2.11.28 que el deixava 9è a la classificació.

Cancel·lat el segon entrenament de DH

Avui, la jornada dels Jocs Olímpics incloïa un segon entrenament de descens per a Cande Moreno, però s’ha cancel·lat per mal temps. Demà, un nou entrenament, i dimarts la cursa, a les 4:00 h, hora andorrana.

Roger Vidosa, director d’esquí alpí: “Això per a l’esquí andorrà és el resultat de molts anys de treball del Joan, de la Federació i de tot el que s’ha invertit en esquí. És feina de tothom, i entre tots hem fet possible que passés això avui. Penso que és important, que la canalla ho vegi a la tele i es motivi a fer competició, amb cultura d’esforç i sacrifici, de neu. Em venen al cap moltes coses que són col·laterals al resultat en si, però que aportaran molt. Espero que continuem amb aquesta dinàmica. És un ‘xute‘ d’energia per a tothom, de creure en l’esport del país”.

“Per mi és com un pes que et treus de sobre. El Joan ha fet una cosa que molts corredors han lluitat en la seva carrera esportiva els últims 30 o 40 anys, i el Joan ho ha fet possible. Joan ha corregut per nosaltres. Avui ha fet el que ningú havia fet abans”.

Carles Visa, gerent de la FAE: “Això és la recompensa a molts anys de feina i de molta gent que hi ha cregut i hi ha treballat molt. El Joan ha confirmat que podem estar presents entre l’elit de l’esquí mundial, i espero que això no es pari aquí, que continuem rebent el suport que necessitem i sobretot que puguem continuar treballant amb tots els nostres corredors i projectes acompanyats i il·lusionats amb un resultat com aquest”.